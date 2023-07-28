28 июля 2023

Мэр Кухарук выступил с обращением к тюменцам в День города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
Кухарук поблагодарил бойцов за защиту Родины в зоне СВО Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук в поздравлении горожан с Днем города, поблагодарил военнослужащих земляков, стоящих на защите страны в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я от всей души поздравляю с нашим общим праздником, с Днем рождения нашей любимой Тюмени! В этот день мы вспоминаем и говорим слова благодарности сегодняшним защитникам отечества, тем людям, которые сегодня защищают нашу страну и наше будущее», — поделился Кухарук в своем поздравлении. Он назвал прожитый год для Тюмени и ее жителей достойным, потому что, несмотря на все испытания тюменцы выдержали, выстояли и сплотились.

К поздравлению с Днем города также присоединился председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный. Он отметил вклад предков в основание города и подчеркнул важность будущего поколения в развитие прекрасного будущего Тюмени.

Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником. Он поделился, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Тюмени Руслан Кухарук в поздравлении горожан с Днем города, поблагодарил военнослужащих земляков, стоящих на защите страны в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я от всей души поздравляю с нашим общим праздником, с Днем рождения нашей любимой Тюмени! В этот день мы вспоминаем и говорим слова благодарности сегодняшним защитникам отечества, тем людям, которые сегодня защищают нашу страну и наше будущее», — поделился Кухарук в своем поздравлении. Он назвал прожитый год для Тюмени и ее жителей достойным, потому что, несмотря на все испытания тюменцы выдержали, выстояли и сплотились. К поздравлению с Днем города также присоединился председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный. Он отметил вклад предков в основание города и подчеркнул важность будущего поколения в развитие прекрасного будущего Тюмени. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником. Он поделился, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...