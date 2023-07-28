Мэр Кухарук выступил с обращением к тюменцам в День города. Видео

29 июля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Кухарук поблагодарил бойцов за защиту Родины в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук в поздравлении горожан с Днем города, поблагодарил военнослужащих земляков, стоящих на защите страны в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я от всей души поздравляю с нашим общим праздником, с Днем рождения нашей любимой Тюмени! В этот день мы вспоминаем и говорим слова благодарности сегодняшним защитникам отечества, тем людям, которые сегодня защищают нашу страну и наше будущее», — поделился Кухарук в своем поздравлении. Он назвал прожитый год для Тюмени и ее жителей достойным, потому что, несмотря на все испытания тюменцы выдержали, выстояли и сплотились. К поздравлению с Днем города также присоединился председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный. Он отметил вклад предков в основание города и подчеркнул важность будущего поколения в развитие прекрасного будущего Тюмени. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником. Он поделился, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в поздравлении горожан с Днем города, поблагодарил военнослужащих земляков, стоящих на защите страны в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я от всей души поздравляю с нашим общим праздником, с Днем рождения нашей любимой Тюмени! В этот день мы вспоминаем и говорим слова благодарности сегодняшним защитникам отечества, тем людям, которые сегодня защищают нашу страну и наше будущее», — поделился Кухарук в своем поздравлении. Он назвал прожитый год для Тюмени и ее жителей достойным, потому что, несмотря на все испытания тюменцы выдержали, выстояли и сплотились. К поздравлению с Днем города также присоединился председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный. Он отметил вклад предков в основание города и подчеркнул важность будущего поколения в развитие прекрасного будущего Тюмени. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником. Он поделился, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.