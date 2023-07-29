Производитель вездеходов из Кургана судится с холдингом «Ростеха»

30 июля 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Компания «Бурлак» специализируется на производстве вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская компания «Бурлак», выпускающая вездеходы, судится с московским холдингом «РТ-Инжиниринг» (входит в госкорпорацию «Ростех») из-за сорванных сроков поставки товаров. Сумма исковых требований превышает один миллион рублей, указано в документе на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Установлено, что ООО „Вездеходы ‚Бурлак‘“ взыскивает с ООО „РТ-Инжиниринг“ предоплату за товар (960 000 рублей), неустойку за нарушение сроков поставки товара <…> (120 000 рублей) и проценты за просрочку возврата денег (14 794,25 рубля)», — написано в документе. Суд принял исковое заявление. Участники процесса еще могут договориться и решить спор мирным путем. Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы участникам процесса с просьбой прокомментировать происходящее. Ответ ожидается. На сайте «РТ-Инжиниринг», указано что это многопрофильный холдинг. Компания работает в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии. Она оказывает различные виды исследовательских услуг, а также занимается проектированием и строительством профильных предприятий и производств.

Курганская компания «Бурлак», выпускающая вездеходы, судится с московским холдингом «РТ-Инжиниринг» (входит в госкорпорацию «Ростех») из-за сорванных сроков поставки товаров. Сумма исковых требований превышает один миллион рублей, указано в документе на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Установлено, что ООО „Вездеходы ‚Бурлак‘“ взыскивает с ООО „РТ-Инжиниринг“ предоплату за товар (960 000 рублей), неустойку за нарушение сроков поставки товара <…> (120 000 рублей) и проценты за просрочку возврата денег (14 794,25 рубля)», — написано в документе. Суд принял исковое заявление. Участники процесса еще могут договориться и решить спор мирным путем. Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы участникам процесса с просьбой прокомментировать происходящее. Ответ ожидается. На сайте «РТ-Инжиниринг», указано что это многопрофильный холдинг. Компания работает в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии. Она оказывает различные виды исследовательских услуг, а также занимается проектированием и строительством профильных предприятий и производств.