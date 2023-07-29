29 июля 2023
28 июля 2023

В поселке Тюменской области в результате пожара погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Пожар тушили десять спасателей Фото:

В поселке Маслянский (Тюменская область) из-за пожара жилого дома погиб человек. Об этом в социальных сетях сообщило МЧС региона.

«В шесть часов вечера 29 июля поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственных построек в Сладковском районе в поселке Маслянский. На пожаре погиб один человек», — написали в telegram-канале Тюменской области.

По их словам, для тушения пожара привлекались три единицы техники, десять сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Причина происшествия сейчас устанавливается.

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В поселке Маслянский (Тюменская область) из-за пожара жилого дома погиб человек. Об этом в социальных сетях сообщило МЧС региона. «В шесть часов вечера 29 июля поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственных построек в Сладковском районе в поселке Маслянский. На пожаре погиб один человек», — написали в telegram-канале Тюменской области. По их словам, для тушения пожара привлекались три единицы техники, десять сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Причина происшествия сейчас устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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