Пожар тушили десять спасателей
В поселке Маслянский (Тюменская область) из-за пожара жилого дома погиб человек. Об этом в социальных сетях сообщило МЧС региона.
«В шесть часов вечера 29 июля поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственных построек в Сладковском районе в поселке Маслянский. На пожаре погиб один человек», — написали в telegram-канале Тюменской области.
По их словам, для тушения пожара привлекались три единицы техники, десять сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Причина происшествия сейчас устанавливается.
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