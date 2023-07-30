В Курганской области умерла поэтесса, воспитавшая десятки учителей и журналистов

В Шадринске Курганской области умерла поэтесса, член Российского Союза литераторов Валентина Калганова. Об этом сообщает отдел культуры администрации города Шадринска в telegram-канале «Шадринск».
«30 июля на 87-м году ушла из жизни шадринская поэтесса, член Российского Союза профессиональных литераторов Калганова Валентина Ивановна. Всю свою долгую и достойную жизнь Валентина Ивановна посвятила литературной и педагогической деятельности. Коллектив отдела культуры, администрации Шадринска выражают соболезнования родным и близким Валентины Ивановны», — говорится в сообщении.
Калганова окончила Катайское педагогическое училище. Педагогический опыт работы получила в детском саду, затем много лет работала в библиотечной сети города Шадринска. Она создала поэтический клуб «Колокольчик» для детей всех возрастов. Клуб был известен не только в стране, но и за рубежом, получил награду Всероссийского общества «Знание». Чуть позже был создан поэтический клуб «Бриз» для учеников начальных классов гимназии №9. Многие воспитанники клубов пишут стихи, работают журналистами, учителями литературы и русского языка.
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