В Курганской области умерла поэтесса, воспитавшая десятки учителей и журналистов

31 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

На 87-м году жизни скончалась поэтесса Валентина Калганова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области умерла поэтесса, член Российского Союза литераторов Валентина Калганова. Об этом сообщает отдел культуры администрации города Шадринска в telegram-канале «Шадринск». «30 июля на 87-м году ушла из жизни шадринская поэтесса, член Российского Союза профессиональных литераторов Калганова Валентина Ивановна. Всю свою долгую и достойную жизнь Валентина Ивановна посвятила литературной и педагогической деятельности. Коллектив отдела культуры, администрации Шадринска выражают соболезнования родным и близким Валентины Ивановны», — говорится в сообщении. Калганова окончила Катайское педагогическое училище. Педагогический опыт работы получила в детском саду, затем много лет работала в библиотечной сети города Шадринска. Она создала поэтический клуб «Колокольчик» для детей всех возрастов. Клуб был известен не только в стране, но и за рубежом, получил награду Всероссийского общества «Знание». Чуть позже был создан поэтический клуб «Бриз» для учеников начальных классов гимназии №9. Многие воспитанники клубов пишут стихи, работают журналистами, учителями литературы и русского языка. Ушла из жизни шадринская поэтесса Валентина Калганова фото: telegram-канал «Шадринск», https://web.telegram.org/k/#@shadrinsk

В Шадринске Курганской области умерла поэтесса, член Российского Союза литераторов Валентина Калганова. Об этом сообщает отдел культуры администрации города Шадринска в telegram-канале «Шадринск». «30 июля на 87-м году ушла из жизни шадринская поэтесса, член Российского Союза профессиональных литераторов Калганова Валентина Ивановна. Всю свою долгую и достойную жизнь Валентина Ивановна посвятила литературной и педагогической деятельности. Коллектив отдела культуры, администрации Шадринска выражают соболезнования родным и близким Валентины Ивановны», — говорится в сообщении. Калганова окончила Катайское педагогическое училище. Педагогический опыт работы получила в детском саду, затем много лет работала в библиотечной сети города Шадринска. Она создала поэтический клуб «Колокольчик» для детей всех возрастов. Клуб был известен не только в стране, но и за рубежом, получил награду Всероссийского общества «Знание». Чуть позже был создан поэтический клуб «Бриз» для учеников начальных классов гимназии №9. Многие воспитанники клубов пишут стихи, работают журналистами, учителями литературы и русского языка.