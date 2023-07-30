30 июля 2023
29 июля 2023

В Курганской области умерла поэтесса, воспитавшая десятки учителей и журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
На 87-м году жизни скончалась поэтесса Валентина Калганова Фото:

В Шадринске Курганской области умерла поэтесса, член Российского Союза литераторов Валентина Калганова. Об этом сообщает отдел культуры администрации города Шадринска в telegram-канале «Шадринск».

«30 июля на 87-м году ушла из жизни шадринская поэтесса, член Российского Союза профессиональных литераторов Калганова Валентина Ивановна. Всю свою долгую и достойную жизнь Валентина Ивановна посвятила литературной и педагогической деятельности. Коллектив отдела культуры, администрации Шадринска выражают соболезнования родным и близким Валентины Ивановны», — говорится в сообщении.

Калганова окончила Катайское педагогическое училище. Педагогический опыт работы получила в детском саду, затем много лет работала в библиотечной сети города Шадринска. Она создала поэтический клуб «Колокольчик» для детей всех возрастов. Клуб был известен не только в стране, но и за рубежом, получил награду Всероссийского общества «Знание». Чуть позже был создан поэтический клуб «Бриз» для учеников начальных классов гимназии №9. Многие воспитанники клубов пишут стихи, работают журналистами, учителями литературы и русского языка.

Ушла из жизни шадринская поэтесса Валентина Калганова
Ушла из жизни шадринская поэтесса Валентина Калганова

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В Шадринске Курганской области умерла поэтесса, член Российского Союза литераторов Валентина Калганова. Об этом сообщает отдел культуры администрации города Шадринска в telegram-канале «Шадринск». «30 июля на 87-м году ушла из жизни шадринская поэтесса, член Российского Союза профессиональных литераторов Калганова Валентина Ивановна. Всю свою долгую и достойную жизнь Валентина Ивановна посвятила литературной и педагогической деятельности. Коллектив отдела культуры, администрации Шадринска выражают соболезнования родным и близким Валентины Ивановны», — говорится в сообщении. Калганова окончила Катайское педагогическое училище. Педагогический опыт работы получила в детском саду, затем много лет работала в библиотечной сети города Шадринска. Она создала поэтический клуб «Колокольчик» для детей всех возрастов. Клуб был известен не только в стране, но и за рубежом, получил награду Всероссийского общества «Знание». Чуть позже был создан поэтический клуб «Бриз» для учеников начальных классов гимназии №9. Многие воспитанники клубов пишут стихи, работают журналистами, учителями литературы и русского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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