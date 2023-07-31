Шойгу раскрыл потери ВСУ: главное к вечеру 31 июля

31 июля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более двух тысяч единиц техники за июль 2023 года, сообщил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 21 тысячу военных и больше двух тысяч единиц вооружения за июль 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 июля. ВСУ лишились за июль 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и 20 800 военнослужащих. Об этом сообщил Шойгу.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил ВСУ в использовании раненых в качестве биоматериала. По его словам, Украина тайно изымает у бойцов органы для трансплантации.

Патрушев рассказал, что после победы России в спецоперации на Украине произойдут изменения глобального баланса сил в пользу уважения и многообразия мира. Он отметил, что СВО оказала пользу миру, так как многие страны начали развиваться вне гегемонии США.

Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) готовятся к возращению на фронт. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия стремится предпринять все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Так он прокомментировал последствия атаки ВСУ на «Москва-сити».

В результате обстрела ВСУ загорелись автобус и легковушки в Донецке. Один человек погиб. Еще трое ранены.

Минобороны РФ показало кадры ведения огня «Солнцепеком» в зоне СВО. Также на видео попала работа расчетов реактивных систем залпового огня РСЗО «Град», передает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 21 тысячу военных и больше двух тысяч единиц вооружения за июль 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 июля.