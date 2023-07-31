Тюменские лесные пожары нанесли ущерб в размере 298 миллионов рублей

01 августа 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

В этом году размер ущерба от тюменских лесных пожаров в два раза превысил прошлогодний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в этом году лесные пожары нанесли ущерб в размере 298 миллионов рублей. Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. «В Тюменской области сумма ущерба, нанесенного лесными пожарами, составляет 298 123,97 тысяч рублей. Полномочия по организации тушения ландшафтных пожаров и их учету осуществляет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона», — рассказал Остроумов журналистам РБК Тюмень. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона возник 191 пожар. Общая площадь земель, которые пострадали от огня, составила 28 339,54 гектар. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Однако отмена режима ЧС не означала отмену запретов, которые действуют в целях предотвращения возникновения пожаров.

В Тюменской области в этом году лесные пожары нанесли ущерб в размере 298 миллионов рублей. Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. «В Тюменской области сумма ущерба, нанесенного лесными пожарами, составляет 298 123,97 тысяч рублей. Полномочия по организации тушения ландшафтных пожаров и их учету осуществляет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона», — рассказал Остроумов журналистам РБК Тюмень. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона возник 191 пожар. Общая площадь земель, которые пострадали от огня, составила 28 339,54 гектар. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Однако отмена режима ЧС не означала отмену запретов, которые действуют в целях предотвращения возникновения пожаров.