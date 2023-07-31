Тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ

01 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Дистанция забега составит 13 километров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию. Об этом URA.RU рассказал Иван Крымов, один из организаторов мероприятия. «Торжественный митинг пройдет у мемориала на Исторической площади (с 10:00) и в сквере ВДВ на улице Широтной (с 12:00). Возложение цветов и гирлянд пройдет в этих же локациях, а также у мемориалов погибших в Афганистане и на Северном Кавказе (с 11:00)» — сообщил Крымов. Организаторы зовут участников передвигаться между локациями забегами. Спортивные пробежки, посвященные празднику, свяжут между собой все три площадки. Общая дистанция маршрута составит 13 км, а место старта предлагают выбрать исходя из собственной физической подготовки. Принять участие можно только по предварительной регистрации. Также Крымов уточнил, что в 11:00 на площади имени Губкина пройдет церемония награждения ветеранов десантных войск. После финиша забега в сквере ВДВ в 12:00 участники получат памятные призы. Там же начнется праздничный концерт самодеятельных коллективов.

В Тюмени пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию. Об этом URA.RU рассказал Иван Крымов, один из организаторов мероприятия. «Торжественный митинг пройдет у мемориала на Исторической площади (с 10:00) и в сквере ВДВ на улице Широтной (с 12:00). Возложение цветов и гирлянд пройдет в этих же локациях, а также у мемориалов погибших в Афганистане и на Северном Кавказе (с 11:00)» — сообщил Крымов. Организаторы зовут участников передвигаться между локациями забегами. Спортивные пробежки, посвященные празднику, свяжут между собой все три площадки. Общая дистанция маршрута составит 13 км, а место старта предлагают выбрать исходя из собственной физической подготовки. Принять участие можно только по предварительной регистрации. Также Крымов уточнил, что в 11:00 на площади имени Губкина пройдет церемония награждения ветеранов десантных войск. После финиша забега в сквере ВДВ в 12:00 участники получат памятные призы. Там же начнется праздничный концерт самодеятельных коллективов.