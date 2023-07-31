31 июля 2023

Тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ в Парке Маяковского. Екатеринбург , вдв, день вдв, воздушно десантные войска
Дистанция забега составит 13 километров Фото:

В Тюмени пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию. Об этом URA.RU рассказал Иван Крымов, один из организаторов мероприятия.

«Торжественный митинг пройдет у мемориала на Исторической площади (с 10:00) и в сквере ВДВ на улице Широтной (с 12:00). Возложение цветов и гирлянд пройдет в этих же локациях, а также у мемориалов погибших в Афганистане и на Северном Кавказе (с 11:00)» — сообщил Крымов.

Организаторы зовут участников передвигаться между локациями забегами. Спортивные пробежки, посвященные празднику, свяжут между собой все три площадки. Общая дистанция маршрута составит 13 км, а место старта предлагают выбрать исходя из собственной физической подготовки. Принять участие можно только по предварительной регистрации.

Также Крымов уточнил, что в 11:00 на площади имени Губкина пройдет церемония награждения ветеранов десантных войск. После финиша забега в сквере ВДВ в 12:00 участники получат памятные призы. Там же начнется праздничный концерт самодеятельных коллективов.

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В Тюмени пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию. Об этом URA.RU рассказал Иван Крымов, один из организаторов мероприятия. «Торжественный митинг пройдет у мемориала на Исторической площади (с 10:00) и в сквере ВДВ на улице Широтной (с 12:00). Возложение цветов и гирлянд пройдет в этих же локациях, а также у мемориалов погибших в Афганистане и на Северном Кавказе (с 11:00)» — сообщил Крымов. Организаторы зовут участников передвигаться между локациями забегами. Спортивные пробежки, посвященные празднику, свяжут между собой все три площадки. Общая дистанция маршрута составит 13 км, а место старта предлагают выбрать исходя из собственной физической подготовки. Принять участие можно только по предварительной регистрации. Также Крымов уточнил, что в 11:00 на площади имени Губкина пройдет церемония награждения ветеранов десантных войск. После финиша забега в сквере ВДВ в 12:00 участники получат памятные призы. Там же начнется праздничный концерт самодеятельных коллективов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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