В ЯНАО ЛДПР создала альтернативный центр поддержки участников СВО

В Салехарде начал работу центр правовой поддержки для участников спецоперации РФ на Украине и их семей от ЛДПР. Об этом сообщили в telegram-канале партии «ЛДПР на Ямале». Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое.
«Первый на Ямале Центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в общественной приемной Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в Салехарде. В ближайшие дни открытие подобных центров поддержки планируется в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме», — сообщается в telegram-канале партии.
Ранее URA.RU писало, что в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». В центре оборудовали зону ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания и игровую зону для детей.
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