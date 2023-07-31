В ЯНАО ЛДПР создала альтернативный центр поддержки участников СВО

01 августа 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехарде начал работу центр правовой поддержки для участников спецоперации РФ на Украине и их семей от ЛДПР. Об этом сообщили в telegram-канале партии «ЛДПР на Ямале». Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое. «Первый на Ямале Центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в общественной приемной Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в Салехарде. В ближайшие дни открытие подобных центров поддержки планируется в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме», — сообщается в telegram-канале партии. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». В центре оборудовали зону ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания и игровую зону для детей.

В Салехарде начал работу центр правовой поддержки для участников спецоперации РФ на Украине и их семей от ЛДПР. Об этом сообщили в telegram-канале партии «ЛДПР на Ямале». Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое. «Первый на Ямале Центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в общественной приемной Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в Салехарде. В ближайшие дни открытие подобных центров поддержки планируется в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме», — сообщается в telegram-канале партии. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». В центре оборудовали зону ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания и игровую зону для детей.