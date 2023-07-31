31 июля 2023

В ЯНАО ЛДПР создала альтернативный центр поддержки участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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выборы 2021. Москва, папка, выборы, лдпр, лдпр логотип
Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде начал работу центр правовой поддержки для участников спецоперации РФ на Украине и их семей от ЛДПР. Об этом сообщили в telegram-канале партии «ЛДПР на Ямале». Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое.

«Первый на Ямале Центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в общественной приемной Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в Салехарде. В ближайшие дни открытие подобных центров поддержки планируется в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме», — сообщается в telegram-канале партии.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». В центре оборудовали зону ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания и игровую зону для детей.

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В Салехарде начал работу центр правовой поддержки для участников спецоперации РФ на Украине и их семей от ЛДПР. Об этом сообщили в telegram-канале партии «ЛДПР на Ямале». Подобные центры также планируют открыть в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое. «Первый на Ямале Центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в общественной приемной Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в Салехарде. В ближайшие дни открытие подобных центров поддержки планируется в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме», — сообщается в telegram-канале партии. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». В центре оборудовали зону ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания и игровую зону для детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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