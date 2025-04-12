В МЧС предупредили ямальцев об опасной погоде

Жителей округа просят быть осторожными
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в Управлении МЧС региона.
«14 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными в период сильных ветров.
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