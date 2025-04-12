12 апреля 2025
11 апреля 2025

В МЧС предупредили ямальцев об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей округа просят быть осторожными
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в Управлении МЧС региона.

«14 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными в период сильных ветров.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в Управлении МЧС региона. «14 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными в период сильных ветров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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