URA.RU запустило музыкальный проект для жителей УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор песен продлится до 1 июня
Сбор песен продлится до 1 июня Фото:

Крупнейшее информационное агентство Урала URA.RU запускает музыкальный проект — «URA, споем!». Все желающие жители УрФО могут прислать в редакцию песню о родном городе или регионе. Лучшие произведения услышат первые лица регионов в День России — 12 июня.

Чтобы стать участником проекта, нужно отправить аудио или видео с песней в специальный канал редакции в Telegram. Произведения всех исполнителей, прошедших отбор, появятся на сайте проекта не позднее 5 июня.

Лучшие из них URA.RU запишет на специальные USB-флеш-накопители и вручит первым лицам УрФО. Сбор песен продлится до 1 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет. Подробнее об условиях — в Положении проекта.

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Крупнейшее информационное агентство Урала URA.RU запускает музыкальный проект — «URA, споем!». Все желающие жители УрФО могут прислать в редакцию песню о родном городе или регионе. Лучшие произведения услышат первые лица регионов в День России — 12 июня. Чтобы стать участником проекта, нужно отправить аудио или видео с песней в специальный канал редакции в Telegram. Произведения всех исполнителей, прошедших отбор, появятся на сайте проекта не позднее 5 июня. Лучшие из них URA.RU запишет на специальные USB-флеш-накопители и вручит первым лицам УрФО. Сбор песен продлится до 1 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет. Подробнее об условиях — в Положении проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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