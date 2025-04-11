URA.RU запустило музыкальный проект для жителей УрФО

Крупнейшее информационное агентство Урала URA.RU запускает музыкальный проект — «URA, споем!». Все желающие жители УрФО могут прислать в редакцию песню о родном городе или регионе. Лучшие произведения услышат первые лица регионов в День России — 12 июня.
Чтобы стать участником проекта, нужно отправить аудио или видео с песней в специальный канал редакции в Telegram. Произведения всех исполнителей, прошедших отбор, появятся на сайте проекта не позднее 5 июня.
Лучшие из них URA.RU запишет на специальные USB-флеш-накопители и вручит первым лицам УрФО. Сбор песен продлится до 1 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет. Подробнее об условиях — в Положении проекта.
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