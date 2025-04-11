В ЯНАО пожилая семейная пара отдала мошенникам почти миллион рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) 63-летний пенсионер поддался на уловки мошенников. Он вместе с женой обналичил и перевел на «безопасные» счета 830 тысяч рублей.
«Семейная пара из Нового Уренгоя отдала мошенникам 830 000 рублей. Преступники атаковали 63-летнего пенсионера. Они убедили мужчину, что неизвестные пытаются похитить его деньги и срочно нужно перевести все сбережения на „безопасный счёт“» — сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».
Злоумышленники связывались с жертвой в мессенджерах. За один день пенсионеру звонили мнимые сотрудники Госуслуг, Роскомнадзора и ФСБ. В итоге пара обналичила свои сбережения в нескольких банкоматах и отправила преступникам.
В последнее время в регионах России участились случаи мошенничества с участием пожилых людей. Так, в Югорске (ХМАО) 72-летняя женщина лишилась почти миллиона рублей после звонка мошенника, представившегося правоохранителем. В Нижневартовске же мошенники обманули 18-летнюю студентку, угрожая ей и ее семье, в результате чего с счета ее мамы было переведено 250 тысяч рублей.
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