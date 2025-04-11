11 апреля 2025

В ЯНАО пожилая семейная пара отдала мошенникам почти миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры отдали мошенникам 830 тысяч рублей
Пенсионеры отдали мошенникам 830 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 63-летний пенсионер поддался на уловки мошенников. Он вместе с женой обналичил и перевел на «безопасные» счета 830 тысяч рублей.

«Семейная пара из Нового Уренгоя отдала мошенникам 830 000 рублей. Преступники атаковали 63-летнего пенсионера. Они убедили мужчину, что неизвестные пытаются похитить его деньги и срочно нужно перевести все сбережения на „безопасный счёт“» — сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».

Злоумышленники связывались с жертвой в мессенджерах. За один день пенсионеру звонили мнимые сотрудники Госуслуг, Роскомнадзора и ФСБ. В итоге пара обналичила свои сбережения в нескольких банкоматах и отправила преступникам.

В последнее время в регионах России участились случаи мошенничества с участием пожилых людей. Так, в Югорске (ХМАО) 72-летняя женщина лишилась почти миллиона рублей после звонка мошенника, представившегося правоохранителем. В Нижневартовске же мошенники обманули 18-летнюю студентку, угрожая ей и ее семье, в результате чего с счета ее мамы было переведено 250 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 63-летний пенсионер поддался на уловки мошенников. Он вместе с женой обналичил и перевел на «безопасные» счета 830 тысяч рублей. «Семейная пара из Нового Уренгоя отдала мошенникам 830 000 рублей. Преступники атаковали 63-летнего пенсионера. Они убедили мужчину, что неизвестные пытаются похитить его деньги и срочно нужно перевести все сбережения на „безопасный счёт“» — сообщает telegram-канал «Кибер Ямал». Злоумышленники связывались с жертвой в мессенджерах. За один день пенсионеру звонили мнимые сотрудники Госуслуг, Роскомнадзора и ФСБ. В итоге пара обналичила свои сбережения в нескольких банкоматах и отправила преступникам. В последнее время в регионах России участились случаи мошенничества с участием пожилых людей. Так, в Югорске (ХМАО) 72-летняя женщина лишилась почти миллиона рублей после звонка мошенника, представившегося правоохранителем. В Нижневартовске же мошенники обманули 18-летнюю студентку, угрожая ей и ее семье, в результате чего с счета ее мамы было переведено 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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