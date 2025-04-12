В районе ЯНАО сотни человек болеют ВИЧ

В Надымском районе (ЯНАО) на диспансерном учете стоит 363 пациента с ВИЧ-инфекцией. Такие данные опубликовали власти района в соцсети.
«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Надымском районе. 363 человека состоит на учете в Надымской ЦРБ», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
За первый квартал 2025 года на учет встало пять пациентов, среди них одна женщина и четыре мужчины. Похожая статистика отмечалась и в 2024 году.
В соседнем регионе — ХМАО, наблюдается значительное снижение заболеваемости ВИЧ благодаря эффективной системе борьбы с инфекцией и профилактике. Здесь удалось добиться стабильной эпидемиологической ситуации и снижения числа новых случаев на 50% за последние три года.
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