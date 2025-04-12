12 апреля 2025
11 апреля 2025

В ЯНАО на рыбалку одновременно выбрались 263 рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшим рыбаком стал ямалец, поймавший 57 «хвостов»
Лучшим рыбаком стал ямалец, поймавший 57 «хвостов» Фото:

В Губкинском (ЯНАО) прошли соревнование «Зимняя рыбалка — 2025» и кулинарный фестиваль «Северная уха». Чтобы поучаствовать в состязаниях, на одновременную рыбалку выбрались 263 ямальца, сообщили в мэрии города.

«Наши находчивые, умелые и удачливые рыбаки! Сегодня 263 любителя подледной ловли приняли участие в наших традиционных соревнованиях!» — написано в telegram-канале администрации.

По итогам состязаний, победителем стал Тимур Валиев, который выловил 57 рыб. Второе место получил Иван Корнев, выловив 28 «хвостов», а третье — Алексей Белеков — 20 рыб. Также известно, что самая маленькая рыба была у Ивана Денисова, а самая большая — у Анастасии Пестряковой.

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В Губкинском (ЯНАО) прошли соревнование «Зимняя рыбалка — 2025» и кулинарный фестиваль «Северная уха». Чтобы поучаствовать в состязаниях, на одновременную рыбалку выбрались 263 ямальца, сообщили в мэрии города. «Наши находчивые, умелые и удачливые рыбаки! Сегодня 263 любителя подледной ловли приняли участие в наших традиционных соревнованиях!» — написано в telegram-канале администрации. По итогам состязаний, победителем стал Тимур Валиев, который выловил 57 рыб. Второе место получил Иван Корнев, выловив 28 «хвостов», а третье — Алексей Белеков — 20 рыб. Также известно, что самая маленькая рыба была у Ивана Денисова, а самая большая — у Анастасии Пестряковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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