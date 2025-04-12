В ЯНАО на рыбалку одновременно выбрались 263 рыбака

В Губкинском (ЯНАО) прошли соревнование «Зимняя рыбалка — 2025» и кулинарный фестиваль «Северная уха». Чтобы поучаствовать в состязаниях, на одновременную рыбалку выбрались 263 ямальца, сообщили в мэрии города.
«Наши находчивые, умелые и удачливые рыбаки! Сегодня 263 любителя подледной ловли приняли участие в наших традиционных соревнованиях!» — написано в telegram-канале администрации.
По итогам состязаний, победителем стал Тимур Валиев, который выловил 57 рыб. Второе место получил Иван Корнев, выловив 28 «хвостов», а третье — Алексей Белеков — 20 рыб. Также известно, что самая маленькая рыба была у Ивана Денисова, а самая большая — у Анастасии Пестряковой.
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