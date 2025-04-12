Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов и мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов встретили День космонавтики на космодроме «Восточный». Поздравлениями для земляков и памятными кадрами они поделились в соцсети.
«Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики — праздник, который стал символом гордости, силы и научного прогресса нашей Родины. Мне выпал уникальный шанс провести этот день на космодроме „Восточный“ — одном из самых современных и масштабных космических объектов России, расположенном в Амурской области», — поделился романов в своем telegram-канале.
Максим Слепов также передал привет землякам из Амурской области. Он назвал поездку на космодром исполнением детской мечты. «С Днем космонавтики, сургутяне!» — написал сургутский глава в своем telegram-канале.
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