Поножовщина в школе, стрельба в ВУЗе и профилактика детской агрессии: восемь главных новостей ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) 11-летний мальчик принес в школу нож и напал на одноклассницу. Его остановил охранник, получив травму. На следующий же день студент «Газпром техникума» пронес пневматический пистолет на занятия и выстрелил в доску. Из-за этих инцидентов губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание регионального оперативного штаба, где потребовал усилить профилактику подростковой агрессии. URA.RU собрало главные новости ЯНАО за неделю с 7 по 13 апреля.
Поножовщина в школе Нового Уренгоя
В Новом Уренгое 7 апреля между учениками школы №3 на перемене произошел конфликт. Один из его участников — 11-летний мальчик — принес с собой на занятия нож и попытался ударить им одноклассницу. Попытка была остановлена сотрудником службы охраны, однако ребенок успел ранить взрослого, оставив резаную рану на щеке.
Сразу после этого на место инцидента выехали прокурор города Александр Строгалев и мэр Антон Колодин. Также были привлечены экстренные службы, а СК России по ЯНАО возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что нападавший стоял на учете в ПДН. Также мальчик наблюдался у психиатра, проходил лечение и принимал успокоительные препараты.
Это была уже вторая попытка нападения на человека, первая произошла в мае 2024 года и была связана с той же самой девочкой. Школьника поместили в детскую психиатрическую клинику.
Позже директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что пятиклассника регулярно травили из-за лишнего веса. Это послужило причиной нападения.
Предполагается, что ребенок стащил нож у родителей для самозащиты от нападок сверстников. Металлодетектор же не распознал оружие в вещах ребенка, поэтому он свободно пронес его в школу.
Мама пострадавшей, сказала URA.RU, что рассказы о буллинге — ложь, а ее дочь спасло только то, что она успела надеть пуховик. Сейчас ее состояние стабильно. После прохождения судебно-медицинской экспертизы, мама девочки, обратилась с заявлением в полицию.
Стрельба в университете Нового Уренгоя
Студент устроил стрельбу в колледже «Газпром техникум Новый Уренгой». Он выстрелил из пневматического пистолета, который его друг пронес мимо охраны. Пуля попала в интерактивную доску, никто не пострадал.
Прокуратура ЯНАО быстро отреагировала на происшествие. В ведомстве организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что выстрел был случайным. Ситуация поставлена на контроль.
Несмотря на это, в СК РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента, однако направлена она не на 17-летнего студента, а на руководство. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).
На Ямале усилят безопасность учебных заведений
После произошедших в Новом Уренгое ЧП, ямальцы выразили крайнюю обеспокоенность за безопасность, жизнь и здоровье своих детей. По их мнению, теперь нужно проверять всех при входе в учебные заведения, как в аэропорту. Родители считают это единственным способом предотвратить пронос оружия в школы и другие учреждения.
Антон Колодин же отреагировал на происшествия оперативным поручением всем учебным заведениям. Он приказал незамедлительно провести беседы со своими учащимися о недопустимости насилия, а также организовать родительские собрания для обсуждения вопросов безопасности и профилактики правонарушений. Помимо этого, планируется провести проверку всех охранных структур и работоспособность рамок-металлоискателей на входных группах.
Позже глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание регионального оперативного штаба. Центральной темой заседания стала профилактика подростковой агрессии в образовательных учреждениях. Губернатор подчеркнул, что причины этих случаев различны, но тенденция наблюдается не только на Ямале. Это говорит о необходимости проведения системной работы с приглашением специалистов, экспертов, психологов.
Громкие скандалы и уголовные дела на Ямале
В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями, выделенными департаментом АПК на поддержку рыболовства. Сумма похищенных средств составила около девяти миллионов рублей. Органы предварительного следствия ходатайствовали об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд оставил ее под домашним арестом на два месяца.
Еще одно дело о коррупции затрагивает старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения Нового Уренгоя. Он обвиняется в систематическом получении взяток через посредника. В 2023 и 2024 годах он брал деньги от граждан, желающих получить водительские удостоверения, обеспечивая им беспрепятственную сдачу практических экзаменов. В некоторых случаях экзаменуемые даже не присутствовали лично. Сейчас инспектор ГАИ обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки через посредника» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Дело уже передано в суд.
Также в Лабытнанги компания-банкрот ООО «Престиж» накопила многомиллионные долги по зарплате перед сотрудниками. Благодаря действиям прокуратуры округа удалось погасить часть из них в размере более 2,5 миллиона рублей. Всего компания задолжала своим работникам 17,9 миллиона рублей.
Один из ямальских скандалов дошел до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Так, семья из числа аборигенов из Нового Уренгоя 15 лет стояла в очереди на получения жилья. В специальном перечне они дождались первого места списка, но через несколько месяцев их снова сдвинули на четвертую позицию. В СК ЯНАО начата проверка.
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