В ДТП в Ноябрьске пострадал человек

На 23-ем километре трассы «Подъезд к Ноябрьску» столкнулись автомобили «Лада» и «Газ». В результате ДТП пострадал водитель «Лады», сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«На 23 23-ем километре автодороге „Подъезд к городу Ноябрьск“, водитель управляя автомобилем „Лада“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газ“. В результате ДТП водитель автомобиля „Лада“ травмирован», — сообщили в telegram-канале ведомства.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1664 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 92 получили травмы, включая девятерых детей.
Ранее URA.RU писало ДТП в Новом Уренгое. Там на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.
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