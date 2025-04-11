11 апреля 2025

В ДТП в Ноябрьске пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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На подъезде к Ноябрьску в ДТП пострадал человек
На подъезде к Ноябрьску в ДТП пострадал человек Фото:

На 23-ем километре трассы «Подъезд к Ноябрьску» столкнулись автомобили «Лада» и «Газ». В результате ДТП пострадал водитель «Лады», сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«На 23 23-ем километре автодороге „Подъезд к городу Ноябрьск“, водитель управляя автомобилем „Лада“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газ“. В результате ДТП водитель автомобиля „Лада“ травмирован», — сообщили в telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1664 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 92 получили травмы, включая девятерых детей.

Ранее URA.RU писало ДТП в Новом Уренгое. Там на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.

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На 23-ем километре трассы «Подъезд к Ноябрьску» столкнулись автомобили «Лада» и «Газ». В результате ДТП пострадал водитель «Лады», сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «На 23 23-ем километре автодороге „Подъезд к городу Ноябрьск“, водитель управляя автомобилем „Лада“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газ“. В результате ДТП водитель автомобиля „Лада“ травмирован», — сообщили в telegram-канале ведомства. С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1664 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 92 получили травмы, включая девятерых детей. Ранее URA.RU писало ДТП в Новом Уренгое. Там на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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