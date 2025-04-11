Бабушка журналиста URA.RU из ЯНАО выжила в концлагере: семейные истории о героях Великой Отечественной

В ЯНАО, как и по всей России 11 апреля вспоминают узников нацизма. Прабабушка корреспондента Ямальской редакции URA.RU пережила ужасы плена — сначала в Крыму, а потом и в Германии. Личными историями родственников, переживших Великую Отечественную войну и о погибших в ходе нее, поделился корреспондент агентства в авторском материале.
Прабабушка — узница фашизма
Александра Коломиец (Гаврилюк), моя прабабушка, в честь которой меня назвали, прошла через невероятные испытания во время Великой Отечественной войны. Александра была угнана в концлагерь «Красный», организованный на территории совхоза «Крымское» недалеко от Симферополя. Заключенные подвергались жестокому обращению, голоду и насилию. Во время освобождения Крыма, отступающие немцы угнали в Германию часть узников. Прабабушка попала в лагерь Равенсбрюк. Когда Красная армия освободила Германию, Александра вернулась на Родину.
Прадед и дед — крымские партизаны
Село Шейх-Эли, где на мемориале Великой Отечественной войне среди прочих указаны фамилии и моих предков, стало символом героизма и сопротивления. В военные годы многие жители села и окрестных деревень вступали в партизанские отряды. Уходили в леса и горы, чтобы бороться с фашистскими оккупантами. В 1948 году, в знак признания их подвигов, село было переименовано в деревню «Партизаны». Там родился и я.
Партизанское движение в Крыму было одной из важнейших составляющих сопротивления на оккупированной территории. Партизаны вели активную борьбу с врагом: устраивали диверсии, засады, наносили значительный урон захватчикам. В Крыму действовало несколько партизанских отрядов, по мере надобности объединявшихся в партизанские бригады, у которых не терялась связь с регулярными частями Красной армии. Одним из таких отрядов был 9-й партизанский отряд 3-й бригады, в котором служили мои предки. Отряд проводил успешные операции, такие как уничтожение вражеских гарнизонов и засады на коммуникациях противника.
Федор Иванович Валеев: партизанский боец
Одним из бойцов отряда был прадед, Федор Иванович Валеев. Он участвовал в диверсиях, вылазках и других операциях против оккупантов. Его действия наносили значительный урон врагу и поддерживали дух сопротивления среди местного населения. Однако в ноябре 1944 года Федор Иванович пропал без вести. Его судьба осталась неизвестной, но его вклад в победу над фашизмом невозможно недооценивать.
Семен Федорович Валеев: юный герой
Двоюродный дед, Семен Федорович Валеев, начал свой путь в борьбе с врагом в возрасте всего 14 лет. С самого начала войны он помогал партизанскому 9-му отряду 3-й бригады, в котором служил Федор. Семен передавал регулярной армии сведения о местоположении вражеских войск, рискуя своей жизнью. К сожалению, в 1944 году Семен был пойман немцами и расстрелян за связь с партизанами. Его захоронили в деревне Спасовка республики Крым.
История моих предков — это история мужества, стойкости и самоотверженности. Их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, напоминая о важности борьбы за свободу и справедливость. В семье бережно хранятся воспоминания о наших героях, которые уже на Ямале, передам сам будущим поколениям.
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