01 августа 2023

Александр Моор принес соболезнования семье умершего ветерана ВОВ. Фото

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, день победы, день памяти и скорби, вечный огонь
Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа Фото:

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Сегодня ночью не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года», — рассказал глава региона.

По словам губернатора, полковник в отставке Михаил Никишин несколько раз был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича», — написал Моор.

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Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Сегодня ночью не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года», — рассказал глава региона. По словам губернатора, полковник в отставке Михаил Никишин несколько раз был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича», — написал Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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