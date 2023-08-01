Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Сегодня ночью не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года», — рассказал глава региона.
По словам губернатора, полковник в отставке Михаил Никишин несколько раз был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича», — написал Моор.
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