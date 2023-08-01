Александр Моор принес соболезнования семье умершего ветерана ВОВ. Фото

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны

02 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Сегодня ночью не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года», — рассказал глава региона. По словам губернатора, полковник в отставке Михаил Никишин несколько раз был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича», — написал Моор. Фото: telegram-канал Александра Моора

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин скончался в Тюмени ночью 2 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Сегодня ночью не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года», — рассказал глава региона. По словам губернатора, полковник в отставке Михаил Никишин несколько раз был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича», — написал Моор.