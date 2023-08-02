На курганском оборонном заводе на работу вышел новый руководитель

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» на работу вышел новый исполнительный директор Игорь Гиске. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере промышленности. На этой должности он сменил бывшего руководителя завода Петра Тюкова.
«На „Курганмашзаводе“ начал работать новый исполняющий директор Игорь Гиске. Он уже подписывает документы и приказы», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе предприятия информацию о выходе Гиске на работу комментировать не стали, сообщив что о назначении будет объявлено позднее.
Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганмашзавода Петр Тюков ушел на новую должность в холдинг Ростеха. Там он будет отвечать за направления, связанные с разработкой и производством бронетехники. На его место был поставлен Игорь Гиске, который ранее уже работал в должности исполнительного директора КМЗ.
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