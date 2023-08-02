На курганском оборонном заводе на работу вышел новый руководитель

03 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

На КМЗ начал работать новый руководитель Игорь Гиске (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На оборонном предприятии «Курганмашзавод» на работу вышел новый исполнительный директор Игорь Гиске. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере промышленности. На этой должности он сменил бывшего руководителя завода Петра Тюкова. «На „Курганмашзаводе“ начал работать новый исполняющий директор Игорь Гиске. Он уже подписывает документы и приказы», — рассказал инсайдер. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе предприятия информацию о выходе Гиске на работу комментировать не стали, сообщив что о назначении будет объявлено позднее. Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганмашзавода Петр Тюков ушел на новую должность в холдинг Ростеха. Там он будет отвечать за направления, связанные с разработкой и производством бронетехники. На его место был поставлен Игорь Гиске, который ранее уже работал в должности исполнительного директора КМЗ.

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» на работу вышел новый исполнительный директор Игорь Гиске. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере промышленности. На этой должности он сменил бывшего руководителя завода Петра Тюкова. «На „Курганмашзаводе“ начал работать новый исполняющий директор Игорь Гиске. Он уже подписывает документы и приказы», — рассказал инсайдер. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе предприятия информацию о выходе Гиске на работу комментировать не стали, сообщив что о назначении будет объявлено позднее. Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганмашзавода Петр Тюков ушел на новую должность в холдинг Ростеха. Там он будет отвечать за направления, связанные с разработкой и производством бронетехники. На его место был поставлен Игорь Гиске, который ранее уже работал в должности исполнительного директора КМЗ.