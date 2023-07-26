Уроженец Копейска займет место руководителя курганского оборонного завода

26 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Новым руководителем «Курганмашзавода» станет Игорь Гиске (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Место исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» займет уроженец города Копейска (Челябинская область) Игорь Гиске, руководивший предприятием в 2011—2015 годы. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода. «Должность исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ займет Игорь Гиске, возглавлявший предприятие до 2014 года. Игорь Владимирович прекрасно знает завод, имеет огромный управленческий опыт, что позволит ему без предварительного ознакомления сразу приступить к решению актуальных производственных задач», — сообщили URA.RU в пресс-службе КМЗ в ответ на запрос. Игорь Гиске родился 3 декабря 1963 года в Копейске. В 1986 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженера-механика. Трудовую деятельность начинал на предприятиях в Чувашской республике. Работал на заводе промышленных тракторов на руководящих должностях. С 2011 по 2015 годы являлся исполнительным директором «Курганмашзавода», а также был председателем Курганского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». Ранее URA.RU писало, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» произошли кадровые перестановки. С должности исполнительного директора ушел Петр Тюков, работавший на этом посту с 2018 года. Увольнение связано с переходом на другую должность в холдинге структуры Ростеха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Место исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» займет уроженец города Копейска (Челябинская область) Игорь Гиске, руководивший предприятием в 2011—2015 годы. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода. «Должность исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ займет Игорь Гиске, возглавлявший предприятие до 2014 года. Игорь Владимирович прекрасно знает завод, имеет огромный управленческий опыт, что позволит ему без предварительного ознакомления сразу приступить к решению актуальных производственных задач», — сообщили URA.RU в пресс-службе КМЗ в ответ на запрос. Игорь Гиске родился 3 декабря 1963 года в Копейске. В 1986 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженера-механика. Трудовую деятельность начинал на предприятиях в Чувашской республике. Работал на заводе промышленных тракторов на руководящих должностях. С 2011 по 2015 годы являлся исполнительным директором «Курганмашзавода», а также был председателем Курганского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». Ранее URA.RU писало, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» произошли кадровые перестановки. С должности исполнительного директора ушел Петр Тюков, работавший на этом посту с 2018 года. Увольнение связано с переходом на другую должность в холдинге структуры Ростеха.