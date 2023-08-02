В Курганской области похоронщики устроили незаконное захоронение на кладбище

03 августа 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Вдова не смогла узаконить могилу супруга на кладбище в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области похоронная компания провела захоронение умершего на кладбище без разрешения сельсовета. Вдова обратилась в суд, чтобы узаконить могилу, но получила отказ, указано в картотеке Кетовского суда. «Истец обратилась в суд с иском к администрации Кетовского о возложении обязанности зарегистрировать захоронение. В обосновании исковых требований указано, что истец обратилась в администрацию Кетовского сельсовета с заявлением о регистрации захоронения в журнале регистраций захоронений. От сельсовета получила ответ об отказе в регистрации захоронения. Через три месяца супруг истицы умер. Дочь обратилась в ООО, оплатила услуги по организации похорон на сумму более 77 тысяч рублей», — говорится в решении суда. При этом дочь умершего оплатила услуги по организации и контролю похоронного процесса стоимостью 1000 рублей. ООО взяло на себя обязательно и по оформлению разрешения на захоронение в соответствии с заявлением дочери. Умершего захоронили на кладбище села Кетово, как позже выяснилось, незаконно. Суд отказал вдове, решение суда вступило в силу. Теперь сельсовет вправе подать иск к родственникам умершего о переносе незаконного захоронения. Председатель союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что согласно федеральному закону, место под захоронение предоставляется бесплатно. «В данном случае похоронная организация ввела родственников умершего в заблуждение. Прежде чем в какую-либо похоронную компанию обращаться и платить деньги, родственники должны обратиться в администрацию муниципалитета и узнать, можно ли захоронить умершего именно на этом кладбище. Ведь, есть кладбища закрытые. Например, в Шадринске одна из похоронных компаний на закрытом кладбище сделала пять незаконных захоронений. Компанию привлекли к ответственности», — рассказал Пономарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области похоронная компания провела захоронение умершего на кладбище без разрешения сельсовета. Вдова обратилась в суд, чтобы узаконить могилу, но получила отказ, указано в картотеке Кетовского суда. «Истец обратилась в суд с иском к администрации Кетовского о возложении обязанности зарегистрировать захоронение. В обосновании исковых требований указано, что истец обратилась в администрацию Кетовского сельсовета с заявлением о регистрации захоронения в журнале регистраций захоронений. От сельсовета получила ответ об отказе в регистрации захоронения. Через три месяца супруг истицы умер. Дочь обратилась в ООО, оплатила услуги по организации похорон на сумму более 77 тысяч рублей», — говорится в решении суда. При этом дочь умершего оплатила услуги по организации и контролю похоронного процесса стоимостью 1000 рублей. ООО взяло на себя обязательно и по оформлению разрешения на захоронение в соответствии с заявлением дочери. Умершего захоронили на кладбище села Кетово, как позже выяснилось, незаконно. Суд отказал вдове, решение суда вступило в силу. Теперь сельсовет вправе подать иск к родственникам умершего о переносе незаконного захоронения. Председатель союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что согласно федеральному закону, место под захоронение предоставляется бесплатно. «В данном случае похоронная организация ввела родственников умершего в заблуждение. Прежде чем в какую-либо похоронную компанию обращаться и платить деньги, родственники должны обратиться в администрацию муниципалитета и узнать, можно ли захоронить умершего именно на этом кладбище. Ведь, есть кладбища закрытые. Например, в Шадринске одна из похоронных компаний на закрытом кладбище сделала пять незаконных захоронений. Компанию привлекли к ответственности», — рассказал Пономарев.