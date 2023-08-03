03 августа 2023

Курганские политики поздравили железнодорожников с праздником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Курган, рабочий в каске, железная дорога
Курганские железнодорожники получили поздравление от политиков Фото:

Политики из Курганской области поздравили железнодорожников с их профессиональным праздником, который пройдет 6 августа. Поздравления опубликовала глава города Елена Ситникова и председатель областной думы Дмитрий Фролов.

«В преддверии 6 августа поздравила с профессиональным праздником курганских железнодорожников. Это одна из самых нужных обществу профессий. Железные дороги связывают государства и города, дают жителям возможность путешествовать, встречаться друг с другом, служат развитию экономики нашего государства», — указано в посте telegram-канала мэра Кургана.

Поздравления курганские железнодорожники получили и от Дмитрия Фролова. Председатель Курганской облдумы поблагодарил работников данной сферы за помощь в развитии региона. «На протяжении последних лет мы видим качественный рывок в развитии российских железных дорог — совершенствуются и внедряются цифровые технологии, позволяющие воплощать в жизнь смелые идеи, строятся объекты инфраструктуры, обновляется парк подвижного состава, обеспечивается высокое качество сервиса обслуживания пассажирских и грузовых перевозок. И всем этим мы обязаны труду железнодорожников», — цитируют Фролова в посте группы «Курганская областная дума» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравляли десантников с Днем ВДВ. Бойцы и ветераны получили поздравления от мэра Шадринска Мокана и главы Куртамышского округа Гвоздева.

Мэр Ситникова поздравила железнодорожников с праздником
Мэр Ситникова поздравила железнодорожников с праздником
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Курганские VIP стали участниками мероприятия, посвященного жлезенодорожникам
Курганские VIP стали участниками мероприятия, посвященного жлезенодорожникам
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Политики из Курганской области поздравили железнодорожников с их профессиональным праздником, который пройдет 6 августа. Поздравления опубликовала глава города Елена Ситникова и председатель областной думы Дмитрий Фролов. «В преддверии 6 августа поздравила с профессиональным праздником курганских железнодорожников. Это одна из самых нужных обществу профессий. Железные дороги связывают государства и города, дают жителям возможность путешествовать, встречаться друг с другом, служат развитию экономики нашего государства», — указано в посте telegram-канала мэра Кургана. Поздравления курганские железнодорожники получили и от Дмитрия Фролова. Председатель Курганской облдумы поблагодарил работников данной сферы за помощь в развитии региона. «На протяжении последних лет мы видим качественный рывок в развитии российских железных дорог — совершенствуются и внедряются цифровые технологии, позволяющие воплощать в жизнь смелые идеи, строятся объекты инфраструктуры, обновляется парк подвижного состава, обеспечивается высокое качество сервиса обслуживания пассажирских и грузовых перевозок. И всем этим мы обязаны труду железнодорожников», — цитируют Фролова в посте группы «Курганская областная дума» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравляли десантников с Днем ВДВ. Бойцы и ветераны получили поздравления от мэра Шадринска Мокана и главы Куртамышского округа Гвоздева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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