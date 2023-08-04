04 августа 2023
03 августа 2023

В Салехарде на пешеходном переходе водитель сбил подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Ленина сняли абажуры Тимофея Ради. Екатеринбург , светофор, зеленый свет, фонари освещения
Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора Фото:

В Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД города.

«По предварительным данным, около 19 часов 4 августа на перекрестке улиц Ямальской и Чубынина водитель Niva, поворачивая налево, не пропустил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — передают сообщение ведомства журналисты «Ямал 1» в telegram-канале.

Мальчика на скорой доставили в приемное отделение Салехардской окружной больницы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД города. Ответ ожидается.

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В Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД города. «По предварительным данным, около 19 часов 4 августа на перекрестке улиц Ямальской и Чубынина водитель Niva, поворачивая налево, не пропустил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — передают сообщение ведомства журналисты «Ямал 1» в telegram-канале. Мальчика на скорой доставили в приемное отделение Салехардской окружной больницы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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