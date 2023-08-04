В Салехарде на пешеходном переходе водитель сбил подростка

Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
В Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД города.
«По предварительным данным, около 19 часов 4 августа на перекрестке улиц Ямальской и Чубынина водитель Niva, поворачивая налево, не пропустил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — передают сообщение ведомства журналисты «Ямал 1» в telegram-канале.
Мальчика на скорой доставили в приемное отделение Салехардской окружной больницы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД города. Ответ ожидается.
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