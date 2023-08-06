Курганский суд отложил оглашение приговора бывшей чиновнице, обвиняемой в коррупции

Приговор по коррупционному делу в отношении экс-замглавы администрации города Шадринска (Курганская область) Татьяны Тугановой огласят 17 августа. Первоначально суд планировал это сделать 7 августа. О переносе URA.RU рассказали в Шадринском районном суде.
«Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу Тугановой отложено и состоится 17 августа», — сообщили в суде. Приговор по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки бывшей чиновницей не смогли огласить из-за новых ходатайств сторон.
Как уточнили редакции в суде, после заявлений сторон было открыто новое судебное следствие. После этого суд вновь удалился в совещательную комнату.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура запросила для экс-чиновницы 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Следствие считает, что подрядчик и экс-чиновница совершили преступление при реконструкции очистных сооружений в Шадринске, из-за которого бюджет недосчитался 33 млн рублей.
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