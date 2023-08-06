Курганский суд отложил оглашение приговора бывшей чиновнице, обвиняемой в коррупции

В Курганской области перенесли оглашение приговора бывшей чиновнице Тугановой по делу о коррупции

07 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Приговор бывшей курганской чиновнице огласят в середине августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Приговор по коррупционному делу в отношении экс-замглавы администрации города Шадринска (Курганская область) Татьяны Тугановой огласят 17 августа. Первоначально суд планировал это сделать 7 августа. О переносе URA.RU рассказали в Шадринском районном суде. «Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу Тугановой отложено и состоится 17 августа», — сообщили в суде. Приговор по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки бывшей чиновницей не смогли огласить из-за новых ходатайств сторон. Как уточнили редакции в суде, после заявлений сторон было открыто новое судебное следствие. После этого суд вновь удалился в совещательную комнату. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура запросила для экс-чиновницы 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Следствие считает, что подрядчик и экс-чиновница совершили преступление при реконструкции очистных сооружений в Шадринске, из-за которого бюджет недосчитался 33 млн рублей.

Приговор по коррупционному делу в отношении экс-замглавы администрации города Шадринска (Курганская область) Татьяны Тугановой огласят 17 августа. Первоначально суд планировал это сделать 7 августа. О переносе URA.RU рассказали в Шадринском районном суде. «Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу Тугановой отложено и состоится 17 августа», — сообщили в суде. Приговор по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки бывшей чиновницей не смогли огласить из-за новых ходатайств сторон. Как уточнили редакции в суде, после заявлений сторон было открыто новое судебное следствие. После этого суд вновь удалился в совещательную комнату. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура запросила для экс-чиновницы 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Следствие считает, что подрядчик и экс-чиновница совершили преступление при реконструкции очистных сооружений в Шадринске, из-за которого бюджет недосчитался 33 млн рублей.