06 августа 2023
05 августа 2023

Эвакуатор уронил машину, которую забирал с улицы Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, эвакуация, эвакуатор, контртеррористическая операция, кто
В Кургане у эвакуатора сорвались крепления (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице Баумана у эвакуатора оборвались крепления, из-за чего был поврежден автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Автомобиль находился в угоне и был эвакуирован с улицы Зои Космодемьянской по обращению УМВД. При разгрузочных действиях произошел обрыв крепления грузоподъемного механизма эвакуатора», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что в данный момент устанавливается причина поломки. В адрес завода, который является производителем данного эвакуатора, направлено письмо с просьбой выслать специалистов для определения причины произошедшего срыва крепления. Со слов сотрудников пресс-службы мэрии Кургана, при необходимости будет проведена независимая экспертиза.

Ранее URA.RU писало, что курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца. Фактический пробег у автомобиля почти в шесть раз превысил тот, что был указан в документах.

В Кургане от эвакуатора пострадало угнанное авто
В Кургане от эвакуатора пострадало угнанное авто
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В Кургане на улице Баумана у эвакуатора оборвались крепления, из-за чего был поврежден автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Автомобиль находился в угоне и был эвакуирован с улицы Зои Космодемьянской по обращению УМВД. При разгрузочных действиях произошел обрыв крепления грузоподъемного механизма эвакуатора», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Сообщается, что в данный момент устанавливается причина поломки. В адрес завода, который является производителем данного эвакуатора, направлено письмо с просьбой выслать специалистов для определения причины произошедшего срыва крепления. Со слов сотрудников пресс-службы мэрии Кургана, при необходимости будет проведена независимая экспертиза. Ранее URA.RU писало, что курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца. Фактический пробег у автомобиля почти в шесть раз превысил тот, что был указан в документах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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