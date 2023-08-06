Эвакуатор уронил машину, которую забирал с улицы Кургана. Фото

07 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

В Кургане у эвакуатора сорвались крепления (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане на улице Баумана у эвакуатора оборвались крепления, из-за чего был поврежден автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Автомобиль находился в угоне и был эвакуирован с улицы Зои Космодемьянской по обращению УМВД. При разгрузочных действиях произошел обрыв крепления грузоподъемного механизма эвакуатора», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Сообщается, что в данный момент устанавливается причина поломки. В адрес завода, который является производителем данного эвакуатора, направлено письмо с просьбой выслать специалистов для определения причины произошедшего срыва крепления. Со слов сотрудников пресс-службы мэрии Кургана, при необходимости будет проведена независимая экспертиза. Ранее URA.RU писало, что курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца. Фактический пробег у автомобиля почти в шесть раз превысил тот, что был указан в документах. В Кургане от эвакуатора пострадало угнанное авто Фото: читатель URA.RU

В Кургане на улице Баумана у эвакуатора оборвались крепления, из-за чего был поврежден автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Автомобиль находился в угоне и был эвакуирован с улицы Зои Космодемьянской по обращению УМВД. При разгрузочных действиях произошел обрыв крепления грузоподъемного механизма эвакуатора», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Сообщается, что в данный момент устанавливается причина поломки. В адрес завода, который является производителем данного эвакуатора, направлено письмо с просьбой выслать специалистов для определения причины произошедшего срыва крепления. Со слов сотрудников пресс-службы мэрии Кургана, при необходимости будет проведена независимая экспертиза. Ранее URA.RU писало, что курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца. Фактический пробег у автомобиля почти в шесть раз превысил тот, что был указан в документах.