В Кургане на улице Баумана у эвакуатора оборвались крепления, из-за чего был поврежден автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Автомобиль находился в угоне и был эвакуирован с улицы Зои Космодемьянской по обращению УМВД. При разгрузочных действиях произошел обрыв крепления грузоподъемного механизма эвакуатора», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
Сообщается, что в данный момент устанавливается причина поломки. В адрес завода, который является производителем данного эвакуатора, направлено письмо с просьбой выслать специалистов для определения причины произошедшего срыва крепления. Со слов сотрудников пресс-службы мэрии Кургана, при необходимости будет проведена независимая экспертиза.
Ранее URA.RU писало, что курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца. Фактический пробег у автомобиля почти в шесть раз превысил тот, что был указан в документах.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.