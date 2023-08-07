Вандалы разрушили шахматную площадку в Курганской области. Фото

08 августа 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что не смогут восстановить сломанные объекты Фото: Анна Майорова © URA.RU Вандалы разломали столы для игры в шахматы в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказал глава территории Петр Скоробогатов. «Сегодня в парке Победы <…> сломали шахматные столы, за которыми еще недавно проводились спортивные соревнования, которые полюбились и маленьким шахматистам, и нашим ветеранам шахматной игры», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, столы восстановлению не подлежит. Администрация собирается написать заявление в полицию с требованием наказать виновных. В конце прошлого года URA.RU писало, что вандалы сломали трибуну и другие спортивные объекты в Целинном. Они пришли в парк Победы после ремонта. Власти отмечали, что деньги, которые планировали направить на благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного имущества. Сломанные столы не получится восстановить Фото: страница VK Петра Скоробогатова

Вандалы разломали столы для игры в шахматы в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказал глава территории Петр Скоробогатов. «Сегодня в парке Победы <…> сломали шахматные столы, за которыми еще недавно проводились спортивные соревнования, которые полюбились и маленьким шахматистам, и нашим ветеранам шахматной игры», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, столы восстановлению не подлежит. Администрация собирается написать заявление в полицию с требованием наказать виновных. В конце прошлого года URA.RU писало, что вандалы сломали трибуну и другие спортивные объекты в Целинном. Они пришли в парк Победы после ремонта. Власти отмечали, что деньги, которые планировали направить на благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного имущества.