07 августа 2023

Вандалы разрушили шахматную площадку в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург, шахматы, шахматная доска, шахматная партия, шахматный турнир, шахматные фигуры
Власти заявили, что не смогут восстановить сломанные объекты Фото:

Вандалы разломали столы для игры в шахматы в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказал глава территории Петр Скоробогатов.

«Сегодня в парке Победы <…> сломали шахматные столы, за которыми еще недавно проводились спортивные соревнования, которые полюбились и маленьким шахматистам, и нашим ветеранам шахматной игры», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, столы восстановлению не подлежит. Администрация собирается написать заявление в полицию с требованием наказать виновных.

В конце прошлого года URA.RU писало, что вандалы сломали трибуну и другие спортивные объекты в Целинном. Они пришли в парк Победы после ремонта. Власти отмечали, что деньги, которые планировали направить на благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного имущества.

Сломанные столы не получится восстановить
Сломанные столы не получится восстановить
Фото:

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Вандалы разломали столы для игры в шахматы в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказал глава территории Петр Скоробогатов. «Сегодня в парке Победы <…> сломали шахматные столы, за которыми еще недавно проводились спортивные соревнования, которые полюбились и маленьким шахматистам, и нашим ветеранам шахматной игры», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, столы восстановлению не подлежит. Администрация собирается написать заявление в полицию с требованием наказать виновных. В конце прошлого года URA.RU писало, что вандалы сломали трибуну и другие спортивные объекты в Целинном. Они пришли в парк Победы после ремонта. Власти отмечали, что деньги, которые планировали направить на благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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