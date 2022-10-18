18 октября 2022

В курганском округе вандалы разгромили обновленный парк Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, скамейка, парк, цпкио, реконструкция, бордюрный камень
Вандалы в пришли в парк после ремонта (архивное фото) Фото:

В парке Победы села Целинного Курганской области вандалы сломали трибуну и другие объекты, которые установили недавно. Об этом глава Целинного муниципального округа Александр Сытов написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Не успели установить в парке еще одну яркую трибуну… Как пришли люди-варвары, наши односельчане. Распинали, разломали, разрушили… Чем помешал щит на воротах парка? Кому попался под ногу фонарь для цветовой подсветки? Что в головах у этих людей, для которых сила есть, ума не надо?» — сообщил Сытов.

По его мнению, в округе некоторые родители забыли, что детей надо учить уважать чужой труд. Сытов отметил, что деньги, которые планировали направить на новое благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного и охрану того, что сделано. Глава округа добавил, что заявление в полицию было написано, и попросил местных жителей сообщить, если они что-то знают про вандалов.

Ранее в Кургане вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году. Также неизвестные сломали новый тренажер в городе Щучье Курганской области.

Вандалы сломали сиденья на трибуне
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Также они повредили фонарь
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Помимо этого была повреждена табличка с паспортом объекта
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В парке Победы села Целинного Курганской области вандалы сломали трибуну и другие объекты, которые установили недавно. Об этом глава Целинного муниципального округа Александр Сытов написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Не успели установить в парке еще одну яркую трибуну… Как пришли люди-варвары, наши односельчане. Распинали, разломали, разрушили… Чем помешал щит на воротах парка? Кому попался под ногу фонарь для цветовой подсветки? Что в головах у этих людей, для которых сила есть, ума не надо?» — сообщил Сытов. По его мнению, в округе некоторые родители забыли, что детей надо учить уважать чужой труд. Сытов отметил, что деньги, которые планировали направить на новое благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного и охрану того, что сделано. Глава округа добавил, что заявление в полицию было написано, и попросил местных жителей сообщить, если они что-то знают про вандалов. Ранее в Кургане вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году. Также неизвестные сломали новый тренажер в городе Щучье Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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