В курганском округе вандалы разгромили обновленный парк Победы. Фото

19 октября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Вандалы в пришли в парк после ремонта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В парке Победы села Целинного Курганской области вандалы сломали трибуну и другие объекты, которые установили недавно. Об этом глава Целинного муниципального округа Александр Сытов написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Не успели установить в парке еще одну яркую трибуну… Как пришли люди-варвары, наши односельчане. Распинали, разломали, разрушили… Чем помешал щит на воротах парка? Кому попался под ногу фонарь для цветовой подсветки? Что в головах у этих людей, для которых сила есть, ума не надо?» — сообщил Сытов. По его мнению, в округе некоторые родители забыли, что детей надо учить уважать чужой труд. Сытов отметил, что деньги, которые планировали направить на новое благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного и охрану того, что сделано. Глава округа добавил, что заявление в полицию было написано, и попросил местных жителей сообщить, если они что-то знают про вандалов. Ранее в Кургане вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году. Также неизвестные сломали новый тренажер в городе Щучье Курганской области. Вандалы сломали сиденья на трибуне Фото: аккаунт Алексндра Сытова в соцсети «ВКонтакте» Также они повредили фонарь Фото: аккаунт Алексндра Сытова в соцсети «ВКонтакте» Помимо этого была повреждена табличка с паспортом объекта Фото: аккаунт Алексндра Сытова в соцсети «ВКонтакте»

В парке Победы села Целинного Курганской области вандалы сломали трибуну и другие объекты, которые установили недавно. Об этом глава Целинного муниципального округа Александр Сытов написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Не успели установить в парке еще одну яркую трибуну… Как пришли люди-варвары, наши односельчане. Распинали, разломали, разрушили… Чем помешал щит на воротах парка? Кому попался под ногу фонарь для цветовой подсветки? Что в головах у этих людей, для которых сила есть, ума не надо?» — сообщил Сытов. По его мнению, в округе некоторые родители забыли, что детей надо учить уважать чужой труд. Сытов отметил, что деньги, которые планировали направить на новое благоустройство, пойдут на ремонт разрушенного и охрану того, что сделано. Глава округа добавил, что заявление в полицию было написано, и попросил местных жителей сообщить, если они что-то знают про вандалов. Ранее в Кургане вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году. Также неизвестные сломали новый тренажер в городе Щучье Курганской области.