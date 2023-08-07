Тюмень впервые поучаствует во всероссийском фестивале «Ночь заводов»

08 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Фестиваль объединит индустриальные объекты и искусство Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюменской области пройдут фестиваль-путешествие «Проводник» и спектакль на заводе «Запсибнефтехим». Эти мероприятия станут частью всероссийского фестиваля «Ночь заводов» и объединят креативное искусство вместе с индустриальными объектами, о чем рассказано на их официальном сайте. «12 августа пройдет фестиваль „Проводник“. В исторических зданиях железнодорожного комплекса Тюменского отделения Свердловской железной дороги для посетителей будет действовать образовательно-просветительская площадка с лекциями о ревитализации территорий (перезапуск городских пространств — прим URA.RU), роли РЖД в развитии Сибири, о локальной идентичности и туризме», — указано на сайте «Ночи заводов». Как отмечает Анна Воронова, один из организаторов мероприятия, это «уникальная возможность увидеть дух старинных зданий депо в сопровождении творческих площадок». Мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале также отметил, что этот фестиваль станет уникальным шансом ознакомиться с местными памятниками архитектуры. Сама программа фестиваля начнется в 12:00 с торжественного открытия. За это время можно будет посетить музыкальный квартирник, спектакли ведущих уличных театров, ярмарку и мастер-классы от тюменских ремесленников. Осмотреть предлагают также выставки современных фотографов и художников, различные фотозоны. К 16:00 начнется показ мод, где примут участие дизайнеры из разных городов. В завершение дня с 19:00 до 23:00 пройдет музыкальный концерт. Посетить «Ночь заводов» можно будет и в Тобольске, где партнером и участником фестиваля стал завод «Запсибнефтехим». Там с 19:00 до 21:00 пройдет музыкальный спектакль-променад по территории комплекса. В этот момент гостям расскажут сюжет о взаимодействии производства и искусства. «Звуки заводов СИБУРа превратятся в симфонию, продукция „ЗапСиба“ станет отдельным героем сюжета, а истории сотрудников расскажут еще больше интересного», — указано в анонсе, который разместила в соцсетях пресс-служба компании «СИБУР». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области пройдут фестиваль-путешествие «Проводник» и спектакль на заводе «Запсибнефтехим». Эти мероприятия станут частью всероссийского фестиваля «Ночь заводов» и объединят креативное искусство вместе с индустриальными объектами, о чем рассказано на их официальном сайте. «12 августа пройдет фестиваль „Проводник“. В исторических зданиях железнодорожного комплекса Тюменского отделения Свердловской железной дороги для посетителей будет действовать образовательно-просветительская площадка с лекциями о ревитализации территорий (перезапуск городских пространств — прим URA.RU), роли РЖД в развитии Сибири, о локальной идентичности и туризме», — указано на сайте «Ночи заводов». Как отмечает Анна Воронова, один из организаторов мероприятия, это «уникальная возможность увидеть дух старинных зданий депо в сопровождении творческих площадок». Мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале также отметил, что этот фестиваль станет уникальным шансом ознакомиться с местными памятниками архитектуры. Сама программа фестиваля начнется в 12:00 с торжественного открытия. За это время можно будет посетить музыкальный квартирник, спектакли ведущих уличных театров, ярмарку и мастер-классы от тюменских ремесленников. Осмотреть предлагают также выставки современных фотографов и художников, различные фотозоны. К 16:00 начнется показ мод, где примут участие дизайнеры из разных городов. В завершение дня с 19:00 до 23:00 пройдет музыкальный концерт. Посетить «Ночь заводов» можно будет и в Тобольске, где партнером и участником фестиваля стал завод «Запсибнефтехим». Там с 19:00 до 21:00 пройдет музыкальный спектакль-променад по территории комплекса. В этот момент гостям расскажут сюжет о взаимодействии производства и искусства. «Звуки заводов СИБУРа превратятся в симфонию, продукция „ЗапСиба“ станет отдельным героем сюжета, а истории сотрудников расскажут еще больше интересного», — указано в анонсе, который разместила в соцсетях пресс-служба компании «СИБУР».