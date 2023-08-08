08 августа 2023

Тюменка спасла свою мать, которую пытался задушить сожитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Мужчина попытался задушить свою сожительницу (архивное фото) Фото:

Жителя Тюменского района отправили в СИЗО за попытку убить свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

«По версии следствия, 6 августа в поселке Винзили между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину. Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый позвонил дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери», — рассказали в ведомстве подробности преступления.

Дочь вызвала бригаду врачей, которые спасли женщину. Она была госпитализирована. Мужчина был задержан и заключен под стражу за попытку убийства.

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Жителя Тюменского района отправили в СИЗО за попытку убить свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. «По версии следствия, 6 августа в поселке Винзили между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину. Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый позвонил дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Дочь вызвала бригаду врачей, которые спасли женщину. Она была госпитализирована. Мужчина был задержан и заключен под стражу за попытку убийства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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