Тюменка спасла свою мать, которую пытался задушить сожитель

09 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Мужчина попытался задушить свою сожительницу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Тюменского района отправили в СИЗО за попытку убить свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. «По версии следствия, 6 августа в поселке Винзили между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину. Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый позвонил дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Дочь вызвала бригаду врачей, которые спасли женщину. Она была госпитализирована. Мужчина был задержан и заключен под стражу за попытку убийства.

Жителя Тюменского района отправили в СИЗО за попытку убить свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. «По версии следствия, 6 августа в поселке Винзили между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину. Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый позвонил дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Дочь вызвала бригаду врачей, которые спасли женщину. Она была госпитализирована. Мужчина был задержан и заключен под стражу за попытку убийства.