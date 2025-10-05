Юрист разъяснил новые правила взыскания долгов с россиян

Для того чтобы избежать взысканий налога, следует проверять личный кабинет налогоплательщика. Об этом заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
«Главный совет, который можно дать, — это контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика», — заявил Айрапетов. Его слова приводит Lenta.ru. По словам юриста, налоговая направляет требования по уплате налога, далее у гражданина есть 30 дней на то, чтобы возразить требованию и оспорить его, написав заявление. В случае его отсутствия налог будет взыскиваться, в том числе с помощью судебных приставов.
По словам Айрапетова, сама система не нова. Он отметил, что она применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее поступала информация, что с 1 ноября 2025 года будет введен новый порядок взыскания налогов. Отмечается, что ФНС будет иметь право взыскивать с граждан задолженности по налогам и штрафам без обращения в суд. К взысканию подлежат не только налоги, но также сборы, страховые взносы, пени, штрафы и начисленные проценты.
