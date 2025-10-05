Юрист разъяснил новые правила взыскания долгов с россиян

Юрист Айрапетов: новая система взыскания не коснется добросовестных россиян
Нужно проверять личный кабинет налогоплательщика, заявил адвокат
Нужно проверять личный кабинет налогоплательщика, заявил адвокат

Для того чтобы избежать взысканий налога, следует проверять личный кабинет налогоплательщика. Об этом заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

«Главный совет, который можно дать, — это контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика», — заявил Айрапетов. Его слова приводит Lenta.ru. По словам юриста, налоговая направляет требования по уплате налога, далее у гражданина есть 30 дней на то, чтобы возразить требованию и оспорить его, написав заявление. В случае его отсутствия налог будет взыскиваться, в том числе с помощью судебных приставов.

По словам Айрапетова, сама система не нова. Он отметил, что она применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее поступала информация, что с 1 ноября 2025 года будет введен новый порядок взыскания налогов. Отмечается, что ФНС будет иметь право взыскивать с граждан задолженности по налогам и штрафам без обращения в суд. К взысканию подлежат не только налоги, но также сборы, страховые взносы, пени, штрафы и начисленные проценты.

