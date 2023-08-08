08 августа 2023

Пьяный водитель попытался сбежать от ГИБДД на тюменской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя Фото:

Тюменские полицейские задержали пьяного водителя, который попытался сбежать от сотрудников ГИБДД. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе регионального ведомства. Инцидент произошел на 306 км трассы Екатеринбург — Тюмень.

«В шестом часу утра на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля „Шевроле Нива“, увидев впереди автопатруль ДПС ГИБДД, резко развернулся, но был остановлен автоинспекторами. 36-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало о пьяном водителе, который устроил смертельное ДТП. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.

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Тюменские полицейские задержали пьяного водителя, который попытался сбежать от сотрудников ГИБДД. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе регионального ведомства. Инцидент произошел на 306 км трассы Екатеринбург — Тюмень. «В шестом часу утра на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля „Шевроле Нива“, увидев впереди автопатруль ДПС ГИБДД, резко развернулся, но был остановлен автоинспекторами. 36-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о пьяном водителе, который устроил смертельное ДТП. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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