Пьяный водитель попытался сбежать от ГИБДД на тюменской трассе

Тюменские полицейские задержали пьяного водителя, который попытался сбежать от сотрудников ГИБДД. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе регионального ведомства. Инцидент произошел на 306 км трассы Екатеринбург — Тюмень.
«В шестом часу утра на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля „Шевроле Нива“, увидев впереди автопатруль ДПС ГИБДД, резко развернулся, но был остановлен автоинспекторами. 36-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало о пьяном водителе, который устроил смертельное ДТП. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.
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