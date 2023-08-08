08 августа 2023

Жительница курганского города обиделась на мэрию после ремонта дороги к ее дому. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска
В Шадринске отремонтировали дорогу, на которую жаловалась женщина-инвалид Фото:

В Шадринске Курганской области отремонтировали дорогу по переулку Челюскинцев, на непроходимость которой жаловалась инвалид-колясочник Юлия Мехоношина. Грунтовую дорогу засыпали асфальтовой срезкой с крупными камнями. Об этом URA.RU сообщил шадринский депутат Александр Бухаров, который считает, что теперь инвалиду передвигаться будет еще сложнее.

«Неприятный осадок на душе, вроде и сделали, и радоваться надо… Просто нет слов. Такое впечатление, как будто люди ответственные за дела, живут в другом городе и не ездят по этим улицам, переулкам», — поделилась Мехоношина. Женщина переживает за состояние дороги, так как, по ее словам, уже появились колеи.

В администрации Шадринска сообщили, что в городе проведен ремонт дорог в переулках Проектный и Челюскинцев. Грунтовые дороги выровняли и провели подсыпку нового материала. Депутат Александр Бухаров намерен добиваться строительства асфальтового покрытия в переулке Челюскинцев.

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска не может выбраться из дома из-за проблем с дорогой. Юлия Мехоношина, имеющая инвалидность, рассказала, что грунтовая дорога в переулке Челюскинцев после дождей становится непроезжей. Поэтому в межсезонье женщина не может добраться даже до магазина. Мехоношина обращалась в мэрию Шадринска, но получила ответ, что строительство дороги на 2023 год не предусмотрено. Тогда женщина пожаловалась депутату Александру Бухарову.

В Шадринске после жалобы инвалида отремонтировали дорогу в переулке Челюскинцев
В Шадринске после жалобы инвалида отремонтировали дорогу в переулке Челюскинцев
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В Шадринске Курганской области отремонтировали дорогу по переулку Челюскинцев, на непроходимость которой жаловалась инвалид-колясочник Юлия Мехоношина. Грунтовую дорогу засыпали асфальтовой срезкой с крупными камнями. Об этом URA.RU сообщил шадринский депутат Александр Бухаров, который считает, что теперь инвалиду передвигаться будет еще сложнее. «Неприятный осадок на душе, вроде и сделали, и радоваться надо… Просто нет слов. Такое впечатление, как будто люди ответственные за дела, живут в другом городе и не ездят по этим улицам, переулкам», — поделилась Мехоношина. Женщина переживает за состояние дороги, так как, по ее словам, уже появились колеи. В администрации Шадринска сообщили, что в городе проведен ремонт дорог в переулках Проектный и Челюскинцев. Грунтовые дороги выровняли и провели подсыпку нового материала. Депутат Александр Бухаров намерен добиваться строительства асфальтового покрытия в переулке Челюскинцев. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска не может выбраться из дома из-за проблем с дорогой. Юлия Мехоношина, имеющая инвалидность, рассказала, что грунтовая дорога в переулке Челюскинцев после дождей становится непроезжей. Поэтому в межсезонье женщина не может добраться даже до магазина. Мехоношина обращалась в мэрию Шадринска, но получила ответ, что строительство дороги на 2023 год не предусмотрено. Тогда женщина пожаловалась депутату Александру Бухарову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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