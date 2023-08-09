09 августа 2023
08 августа 2023

В ЯНАО к концу недели резко похолодает до 0 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
В субботу 11 августа на территории округа температура воздуха опустится до нуля градусов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в субботу 12 августа температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В субботу 12 августа в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем прогнозируется потепление до 12-18 градусов, местами до 22», — сообщается на сайте управления.

В течение всего дня синоптики обещают сильный северный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Осадков в округе не ожидается, но сохранится переменная облачность.

Ранее в ЯНАО спасатели предупредили жителей об опасном погодном явлении. В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах 10 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в субботу 12 августа температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу 12 августа в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем прогнозируется потепление до 12-18 градусов, местами до 22», — сообщается на сайте управления. В течение всего дня синоптики обещают сильный северный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Осадков в округе не ожидается, но сохранится переменная облачность. Ранее в ЯНАО спасатели предупредили жителей об опасном погодном явлении. В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах 10 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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