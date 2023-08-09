В ЯНАО к концу недели резко похолодает до 0 градусов 10 августа 2023 в 06:56 Размер текста - 17 + В субботу 11 августа на территории округа температура воздуха опустится до нуля градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в субботу 12 августа температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу 12 августа в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем прогнозируется потепление до 12-18 градусов, местами до 22», — сообщается на сайте управления. В течение всего дня синоптики обещают сильный северный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Осадков в округе не ожидается, но сохранится переменная облачность. Ранее в ЯНАО спасатели предупредили жителей об опасном погодном явлении. В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах 10 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в субботу 12 августа температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу 12 августа в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем прогнозируется потепление до 12-18 градусов, местами до 22», — сообщается на сайте управления. В течение всего дня синоптики обещают сильный северный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Осадков в округе не ожидается, но сохранится переменная облачность. Ранее в ЯНАО спасатели предупредили жителей об опасном погодном явлении. В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах 10 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям