В ЯНАО к концу недели резко похолодает до 0 градусов

В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в субботу 12 августа температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В субботу 12 августа в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем прогнозируется потепление до 12-18 градусов, местами до 22», — сообщается на сайте управления.
В течение всего дня синоптики обещают сильный северный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Осадков в округе не ожидается, но сохранится переменная облачность.
Ранее в ЯНАО спасатели предупредили жителей об опасном погодном явлении. В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах 10 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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