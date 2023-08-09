09 августа 2023
08 августа 2023

Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасной погоде

В Пуровском, Ямальском, Надымском и Тазовском районах ЯНАО 10 августа ожидается сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Порывистый ветер прогнозируется на территории четырех районов ЯНАО Фото:

Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей Пуровского, Ямальского, Надымского и Тазовского районов о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. В соцсети ведомство сообщает, что неблагоприятные погодные условия ожидаются 10 августа.

«По данным синоптиков 10 августа на территории округа (Надымский, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер 8—13 метров в секунду, порывы 15—20 метров в секунду. Температура ночью 6—11 градусов тепла и днем 16—21», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Ранее спасатели предупреждали жителей ЯНАО о штормовом ветре с порывами до 20 метров в секунду. Опасное погодное явление прогнозировалось 9 августа на территории Надымского, Пуровского и Тазовского районов.

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Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей Пуровского, Ямальского, Надымского и Тазовского районов о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. В соцсети ведомство сообщает, что неблагоприятные погодные условия ожидаются 10 августа. «По данным синоптиков 10 августа на территории округа (Надымский, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер 8—13 метров в секунду, порывы 15—20 метров в секунду. Температура ночью 6—11 градусов тепла и днем 16—21», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Ранее спасатели предупреждали жителей ЯНАО о штормовом ветре с порывами до 20 метров в секунду. Опасное погодное явление прогнозировалось 9 августа на территории Надымского, Пуровского и Тазовского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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