В ЯНАО открылся первый ресторан Rostic’s
В Ноябрьске (ЯНАО) открылся первый в округе ресторан KFC под новым брендом Rostic’s. Об этом сообщают подписчики паблика «
«Rostic’s открылся в Ноябрьске. Первый ресторан на территории ЯНАО с момента ребрендинга KFC», — сообщает подписчик сообщества. Уточняется, что заведение открылось по адресу Советская дом 92 в здании торгового центра.
Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Точки фастфуда уже открылись в Сургуте и Нижневартовске.
Ресторан Rostic’s открылся в Ноябрьске
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