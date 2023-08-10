10 августа 2023
09 августа 2023

В ЯНАО открылся первый ресторан Rostic’s. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО открылся первый ресторан Rostic’s Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) открылся первый в округе ресторан KFC под новым брендом Rostic’s. Об этом сообщают подписчики паблика «Округ белых ночей» в соцсети «ВКонтакте».

«Rostic’s открылся в Ноябрьске. Первый ресторан на территории ЯНАО с момента ребрендинга KFC», — сообщает подписчик сообщества. Уточняется, что заведение открылось по адресу Советская дом 92 в здании торгового центра.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Точки фастфуда уже открылись в Сургуте и Нижневартовске.

Ресторан Rostic’s открылся в Ноябрьске
Ресторан Rostic’s открылся в Ноябрьске

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В Ноябрьске (ЯНАО) открылся первый в округе ресторан KFC под новым брендом Rostic’s. Об этом сообщают подписчики паблика «Округ белых ночей» в соцсети «ВКонтакте». «Rostic’s открылся в Ноябрьске. Первый ресторан на территории ЯНАО с момента ребрендинга KFC», — сообщает подписчик сообщества. Уточняется, что заведение открылось по адресу Советская дом 92 в здании торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Точки фастфуда уже открылись в Сургуте и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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