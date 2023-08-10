В ЯНАО открылся первый ресторан Rostic’s. Фото

11 августа 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

В ЯНАО открылся первый ресторан Rostic’s Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) открылся первый в округе ресторан KFC под новым брендом Rostic’s. Об этом сообщают подписчики паблика « Округ белых ночей » в соцсети «ВКонтакте». «Rostic’s открылся в Ноябрьске. Первый ресторан на территории ЯНАО с момента ребрендинга KFC», — сообщает подписчик сообщества. Уточняется, что заведение открылось по адресу Советская дом 92 в здании торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Точки фастфуда уже открылись в Сургуте и Нижневартовске. Ресторан Rostic’s открылся в Ноябрьске Сообщество «Округ белых ночей» в соцсети «ВКонтакте»

В Ноябрьске (ЯНАО) открылся первый в округе ресторан KFC под новым брендом Rostic’s. Об этом сообщают подписчики паблика «Округ белых ночей» в соцсети «ВКонтакте». «Rostic’s открылся в Ноябрьске. Первый ресторан на территории ЯНАО с момента ребрендинга KFC», — сообщает подписчик сообщества. Уточняется, что заведение открылось по адресу Советская дом 92 в здании торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Точки фастфуда уже открылись в Сургуте и Нижневартовске.