25 апреля 2023

В ХМАО открыли первые рестораны Rostic’s

© Служба новостей «URA.RU»
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KFC. Тюмень, kfc, фастфуд, фаст фуд, кфс
Рестораны уже начали работать в Сургуте и Нижневартовске Фото:

В городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Информацию URA.RU подтвердили представители точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске.

«Да, уже открылись, можно приходить», — прокомментировали в Rostic’s в ТЦ «Сити Молл» в Сургуте. В ресторане возле ТРЦ «Союз» также отметили, что ждут посетителей.

В Нижневартовске рестораны тоже вновь начали работать. «Ждем посетителей, у нас сегодня и лотерея, и пирожки в подарок», — сказала менеджер ресторана в ТЦ «Подсолнух». В торговом центре «Югра Молл» также уточнили, что ресторан открывается сегодня.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО готовят к открытию новые KFC под брендом Rostic’s. На старых точках фастфуда обновляли вывески и меняли дизайн.

Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

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В городах ХМАО начали вновь открываться рестораны KFC под новым брендом Rostic’s. Информацию URA.RU подтвердили представители точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. «Да, уже открылись, можно приходить», — прокомментировали в Rostic’s в ТЦ «Сити Молл» в Сургуте. В ресторане возле ТРЦ «Союз» также отметили, что ждут посетителей. В Нижневартовске рестораны тоже вновь начали работать. «Ждем посетителей, у нас сегодня и лотерея, и пирожки в подарок», — сказала менеджер ресторана в ТЦ «Подсолнух». В торговом центре «Югра Молл» также уточнили, что ресторан открывается сегодня. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО готовят к открытию новые KFC под брендом Rostic’s. На старых точках фастфуда обновляли вывески и меняли дизайн. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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