Жители ЯНАО удивились высокой стоимости авиабилетов из курортных городов России. Цена на двоих из Минеральных Вод до Нового Уренгоя составляет более ста тысяч рублей, рассказал Юрий Гусев в соцсети «ВКонтакте».
«Кто-нибудь смотрел цены на билеты в Новый Уренгой? Одного меня такие цены удивляют? На двоих из Сочи или Минеральных Вод с багажом больше ста тысяч, и это эконом класс», — написал автор в группе «Гороро | Новый Уренгой».
Местные жители предположили, что это связано с сезоном отпусков, другие отметили, что в конце лета всегда такая стоимость и билеты стоит покупать заранее. «Нормальные цены. Просто билетов нет, поэтому вам с несколькими пересадками предлагают. Обычное дело на севере летом, надо покупать билеты заранее», — написала Анна Нестерук. «К 1 сентября все детей домой повезут, поэтому нужно заработать», — добавила Анастасия Простохина. «Вылетайте в Надым», — предложила Агафья Нурова.
Ранее жители жаловались, что не могут вернуться из отпуска из-за отсутствия билетов. Ямальцы не смогли купить билеты на прямые рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Тюмени.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.