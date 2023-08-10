10 августа 2023
09 августа 2023

Жителей ЯНАО удивили билеты за 100 тысяч рублей из Минеральных Вод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители удивлены из-за высокой стоимости билетов Фото:

Жители ЯНАО удивились высокой стоимости авиабилетов из курортных городов России. Цена на двоих из Минеральных Вод до Нового Уренгоя составляет более ста тысяч рублей, рассказал Юрий Гусев в соцсети «ВКонтакте».

«Кто-нибудь смотрел цены на билеты в Новый Уренгой? Одного меня такие цены удивляют? На двоих из Сочи или Минеральных Вод с багажом больше ста тысяч, и это эконом класс», — написал автор в группе «Гороро | Новый Уренгой».

Местные жители предположили, что это связано с сезоном отпусков, другие отметили, что в конце лета всегда такая стоимость и билеты стоит покупать заранее. «Нормальные цены. Просто билетов нет, поэтому вам с несколькими пересадками предлагают. Обычное дело на севере летом, надо покупать билеты заранее», — написала Анна Нестерук. «К 1 сентября все детей домой повезут, поэтому нужно заработать», — добавила Анастасия Простохина. «Вылетайте в Надым», — предложила Агафья Нурова.

Ранее жители жаловались, что не могут вернуться из отпуска из-за отсутствия билетов. Ямальцы не смогли купить билеты на прямые рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Тюмени.

Стоимость билетов
Стоимость билетов
Цена за билеты
Цена за билеты

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Жители ЯНАО удивились высокой стоимости авиабилетов из курортных городов России. Цена на двоих из Минеральных Вод до Нового Уренгоя составляет более ста тысяч рублей, рассказал Юрий Гусев в соцсети «ВКонтакте». «Кто-нибудь смотрел цены на билеты в Новый Уренгой? Одного меня такие цены удивляют? На двоих из Сочи или Минеральных Вод с багажом больше ста тысяч, и это эконом класс», — написал автор в группе «Гороро | Новый Уренгой». Местные жители предположили, что это связано с сезоном отпусков, другие отметили, что в конце лета всегда такая стоимость и билеты стоит покупать заранее. «Нормальные цены. Просто билетов нет, поэтому вам с несколькими пересадками предлагают. Обычное дело на севере летом, надо покупать билеты заранее», — написала Анна Нестерук. «К 1 сентября все детей домой повезут, поэтому нужно заработать», — добавила Анастасия Простохина. «Вылетайте в Надым», — предложила Агафья Нурова. Ранее жители жаловались, что не могут вернуться из отпуска из-за отсутствия билетов. Ямальцы не смогли купить билеты на прямые рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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