Жителей ЯНАО удивили билеты за 100 тысяч рублей из Минеральных Вод. Скрин

11 августа 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Жители удивлены из-за высокой стоимости билетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО удивились высокой стоимости авиабилетов из курортных городов России. Цена на двоих из Минеральных Вод до Нового Уренгоя составляет более ста тысяч рублей, рассказал Юрий Гусев в соцсети «ВКонтакте». «Кто-нибудь смотрел цены на билеты в Новый Уренгой? Одного меня такие цены удивляют? На двоих из Сочи или Минеральных Вод с багажом больше ста тысяч, и это эконом класс», — написал автор в группе «Гороро | Новый Уренгой». Местные жители предположили, что это связано с сезоном отпусков, другие отметили, что в конце лета всегда такая стоимость и билеты стоит покупать заранее. «Нормальные цены. Просто билетов нет, поэтому вам с несколькими пересадками предлагают. Обычное дело на севере летом, надо покупать билеты заранее», — написала Анна Нестерук. «К 1 сентября все детей домой повезут, поэтому нужно заработать», — добавила Анастасия Простохина. «Вылетайте в Надым», — предложила Агафья Нурова. Ранее жители жаловались, что не могут вернуться из отпуска из-за отсутствия билетов. Ямальцы не смогли купить билеты на прямые рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Тюмени. Стоимость билетов Группа «Гороро | Новый Уренгой», фото: Юрий Гусев Цена за билеты Группа «Гороро | Новый Уренгой», фото: Юрий Гусев

Жители ЯНАО удивились высокой стоимости авиабилетов из курортных городов России. Цена на двоих из Минеральных Вод до Нового Уренгоя составляет более ста тысяч рублей, рассказал Юрий Гусев в соцсети «ВКонтакте». «Кто-нибудь смотрел цены на билеты в Новый Уренгой? Одного меня такие цены удивляют? На двоих из Сочи или Минеральных Вод с багажом больше ста тысяч, и это эконом класс», — написал автор в группе «Гороро | Новый Уренгой». Местные жители предположили, что это связано с сезоном отпусков, другие отметили, что в конце лета всегда такая стоимость и билеты стоит покупать заранее. «Нормальные цены. Просто билетов нет, поэтому вам с несколькими пересадками предлагают. Обычное дело на севере летом, надо покупать билеты заранее», — написала Анна Нестерук. «К 1 сентября все детей домой повезут, поэтому нужно заработать», — добавила Анастасия Простохина. «Вылетайте в Надым», — предложила Агафья Нурова. Ранее жители жаловались, что не могут вернуться из отпуска из-за отсутствия билетов. Ямальцы не смогли купить билеты на прямые рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Тюмени.