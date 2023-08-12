12 августа 2023
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Власти города ЯНАО полностью обновят дорожные знаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожные знаки, обгон запрещен
Установка, замена, демонтаж и переустановка дорожных знаков должна быть выполнена до 2 ноября Фото:

Власти Муравленко (ЯНАО) ищут подрядчика для проведения работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на городских улицах. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на улично-дорожной сети МО г. Муравленко в соответствии с проектом организации дорожного движения и обустройства. Заказчик — Муниципальное образование город Муравленко», — сообщается в документах на портале.

Согласно проекту контракта, стоимость работ обойдется городским властям в 13,2 миллиона рублей, а выполнены они должны быть не позднее 2 ноября. Приемка и оплата со стороны заказчика будет производиться до 30 ноября. Исполнитель еженедельно должен отчитываться перед заказчиком о выполненных объемах и закупленных материалах.

Ранее сообщалось, что таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Выполнение работ запланировано на август.

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Власти Муравленко (ЯНАО) ищут подрядчика для проведения работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на городских улицах. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на улично-дорожной сети МО г. Муравленко в соответствии с проектом организации дорожного движения и обустройства. Заказчик — Муниципальное образование город Муравленко», — сообщается в документах на портале. Согласно проекту контракта, стоимость работ обойдется городским властям в 13,2 миллиона рублей, а выполнены они должны быть не позднее 2 ноября. Приемка и оплата со стороны заказчика будет производиться до 30 ноября. Исполнитель еженедельно должен отчитываться перед заказчиком о выполненных объемах и закупленных материалах. Ранее сообщалось, что таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Выполнение работ запланировано на август.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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