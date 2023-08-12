Власти города ЯНАО полностью обновят дорожные знаки

13 августа 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Установка, замена, демонтаж и переустановка дорожных знаков должна быть выполнена до 2 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Муравленко (ЯНАО) ищут подрядчика для проведения работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на городских улицах. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на улично-дорожной сети МО г. Муравленко в соответствии с проектом организации дорожного движения и обустройства. Заказчик — Муниципальное образование город Муравленко», — сообщается в документах на портале. Согласно проекту контракта, стоимость работ обойдется городским властям в 13,2 миллиона рублей, а выполнены они должны быть не позднее 2 ноября. Приемка и оплата со стороны заказчика будет производиться до 30 ноября. Исполнитель еженедельно должен отчитываться перед заказчиком о выполненных объемах и закупленных материалах. Ранее сообщалось, что таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Выполнение работ запланировано на август.

Власти Муравленко (ЯНАО) ищут подрядчика для проведения работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на городских улицах. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по установке, демонтажу, замене и переустановке дорожных знаков на улично-дорожной сети МО г. Муравленко в соответствии с проектом организации дорожного движения и обустройства. Заказчик — Муниципальное образование город Муравленко», — сообщается в документах на портале. Согласно проекту контракта, стоимость работ обойдется городским властям в 13,2 миллиона рублей, а выполнены они должны быть не позднее 2 ноября. Приемка и оплата со стороны заказчика будет производиться до 30 ноября. Исполнитель еженедельно должен отчитываться перед заказчиком о выполненных объемах и закупленных материалах. Ранее сообщалось, что таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Выполнение работ запланировано на август.