12 августа 2023
11 августа 2023

Губернатор Моор приехал на юбилей Исетского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Рабочая поездка губернатора началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Исетском районе. В планах главы региона посетить праздник, посвященный юбилею муниципалитета» — пишет инфоцентр в telegram-канале.

Рабочая поездка губернатора началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Исетском районе. В планах главы региона посетить праздник, посвященный юбилею муниципалитета» — пишет инфоцентр в telegram-канале. Рабочая поездка губернатора началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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