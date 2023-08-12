Губернатор Моор приехал на юбилей Исетского района

Рабочая поездка губернатора началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района
Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Исетском районе. В планах главы региона посетить праздник, посвященный юбилею муниципалитета» — пишет инфоцентр в telegram-канале.
Рабочая поездка губернатора началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.
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