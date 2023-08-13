Власти ЯНАО рассказали, как будут спасать тундру, которая горит две недели

Власти ЯНАО перекопают тундру, чтобы потушить пожар в Ямальском районе

Власти продолжают работы по ликвидации огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Власти ЯНАО доставят в Ямальский район специальную технику, которая проложит траншею, чтобы ликвидировать огонь в тундре недалеко от села Панаевск. Об этом сообщил окружной департамент гражданской защиты.

«В ближайшее время в район пожара будет доставлен специальный плуг для прокладки минерализованных полос (траншей, препятствующих распространению огня). Работы продолжатся до полной ликвидации пожара», — уточнило ведомство на странице губернатора округа Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте».

Там добавили, что на тушении пожара работают 75 человек. Также для ликвидации возгорания задействован вертолет с водосливным устройством.

Ранее жители Ямальского района в соцсетях писали, что горит Панаевскя тундра. Первые сообщения начали появляться в начале августа. Ямальцы просили власти принять меры, потому что пожар возник недалеко от стоянок тундровиков и мест каслания оленей.