13 августа 2023
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11 августа 2023

Власти ЯНАО рассказали, как будут спасать тундру, которая горит две недели

Власти ЯНАО перекопают тундру, чтобы потушить пожар в Ямальском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти продолжают работы по ликвидации огня Фото:
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Власти ЯНАО доставят в Ямальский район специальную технику, которая проложит траншею, чтобы ликвидировать огонь в тундре недалеко от села Панаевск. Об этом сообщил окружной департамент гражданской защиты.

«В ближайшее время в район пожара будет доставлен специальный плуг для прокладки минерализованных полос (траншей, препятствующих распространению огня). Работы продолжатся до полной ликвидации пожара», — уточнило ведомство на странице губернатора округа Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте».

Там добавили, что на тушении пожара работают 75 человек. Также для ликвидации возгорания задействован вертолет с водосливным устройством.

Ранее жители Ямальского района в соцсетях писали, что горит Панаевскя тундра. Первые сообщения начали появляться в начале августа. Ямальцы просили власти принять меры, потому что пожар возник недалеко от стоянок тундровиков и мест каслания оленей.

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Власти ЯНАО доставят в Ямальский район специальную технику, которая проложит траншею, чтобы ликвидировать огонь в тундре недалеко от села Панаевск. Об этом сообщил окружной департамент гражданской защиты. «В ближайшее время в район пожара будет доставлен специальный плуг для прокладки минерализованных полос (траншей, препятствующих распространению огня). Работы продолжатся до полной ликвидации пожара», — уточнило ведомство на странице губернатора округа Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте». Там добавили, что на тушении пожара работают 75 человек. Также для ликвидации возгорания задействован вертолет с водосливным устройством. Ранее жители Ямальского района в соцсетях писали, что горит Панаевскя тундра. Первые сообщения начали появляться в начале августа. Ямальцы просили власти принять меры, потому что пожар возник недалеко от стоянок тундровиков и мест каслания оленей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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