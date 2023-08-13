Власти ЯНАО рассказали, как будут спасать тундру, которая горит две недели

Власти ЯНАО доставят в Ямальский район специальную технику, которая проложит траншею, чтобы ликвидировать огонь в тундре недалеко от села Панаевск. Об этом сообщил окружной департамент гражданской защиты.
«В ближайшее время в район пожара будет доставлен специальный плуг для прокладки минерализованных полос (траншей, препятствующих распространению огня). Работы продолжатся до полной ликвидации пожара», — уточнило ведомство на странице губернатора округа Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте».
Там добавили, что на тушении пожара работают 75 человек. Также для ликвидации возгорания задействован вертолет с водосливным устройством.
Ранее жители Ямальского района в соцсетях писали, что горит Панаевскя тундра. Первые сообщения начали появляться в начале августа. Ямальцы просили власти принять меры, потому что пожар возник недалеко от стоянок тундровиков и мест каслания оленей.
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