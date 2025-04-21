На Ямале просыпаются бурые медведи

В ЯНАО зафиксированы признаки пробуждения медведей
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На Ямале проснулись медведи
На Ямале проснулись медведи Фото:

На Ямале ставили появляться признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

«Инспекторы ГБУ „Дирекция ООПТ ЯНАО“ уже фиксируют первые признаки их жизнедеятельности в заказниках. Работа этих специалистов — это не только охрана заповедной территории, но и пристальное наблюдение за дикой природой», — отмечают в ведомстве. 

Весеннее пробуждение медведей — период особой ответственности: важно отслеживать их перемещения и оценивать состояние популяции. В ведомстве призвали быть внимательнее и не беспокоить проснувшихся животных.

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На Ямале ставили появляться признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО. «Инспекторы ГБУ „Дирекция ООПТ ЯНАО“ уже фиксируют первые признаки их жизнедеятельности в заказниках. Работа этих специалистов — это не только охрана заповедной территории, но и пристальное наблюдение за дикой природой», — отмечают в ведомстве.  Весеннее пробуждение медведей — период особой ответственности: важно отслеживать их перемещения и оценивать состояние популяции. В ведомстве призвали быть внимательнее и не беспокоить проснувшихся животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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