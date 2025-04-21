На Ямале просыпаются бурые медведи

На Ямале проснулись медведи
На Ямале ставили появляться признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
«Инспекторы ГБУ „Дирекция ООПТ ЯНАО“ уже фиксируют первые признаки их жизнедеятельности в заказниках. Работа этих специалистов — это не только охрана заповедной территории, но и пристальное наблюдение за дикой природой», — отмечают в ведомстве.
Весеннее пробуждение медведей — период особой ответственности: важно отслеживать их перемещения и оценивать состояние популяции. В ведомстве призвали быть внимательнее и не беспокоить проснувшихся животных.
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