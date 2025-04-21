Полпред Жога прорекламировал свою идею на всю страну

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога представил на II Всероссийском форуме в Москве «Малая Родина — сила России», куда съехались мэры со всей страны, два проекта. Это «Герои Урала» (запущен еще прежним полпредом Владимиром Якушевым в 2021-м) и форум «Патриоты Урала», опыт которого он призвал перенять другим городам страны. Выступление Жоги транслировалось на сайте форума.
«В важном федеральном округе по инициативе полпредства организованы направления по объединению наших граждан. Это „Герои Урала“, в состав которых входят Герои Российской Федерации, их девять человек, Герои Советского Союза. И форум „Патриоты Урала“. Он объединяет инициативных граждан, волонтерские организации с одной и той же целью — помочь нашим ребятам», — рассказал Жога.
Полпред напомнил, что первый форум по его инициативе прошел в ноябре 2024 года в Верхней Пышме (Свердловская область), второй состоялся в феврале 2025 года в Миассе (Челябинская область) — в «городах трудовой доблести, которые внесли огромный вклад в нашу Победу» в Великой Отечественной войне. Наследники этих людей сейчас помогают бойцам СВО, отметил Жога.
«Я призываю глав муниципальных образований по всей стране использовать наш опыт и организовывать подобные форумы в своих территориях. Объединяйте неравнодушных граждан, общайтесь с ними на равных, отвечайте на вопросы, поддерживайте их идеи. Вместе мы сможем создать атмосферу, в которой каждый гражданин почувствует себя частью больших перемен», — обратился полпред к участникам съезда.
Что касается «Героев Урала», то участники этой программы, по словам Жоги, занимаются серьезной просветительской и патриотической деятельностью: встречаются с подрастающим поколением в школах, гимназиях, колледжах. В пример Жога привел героев российской спецоперации на Украине Рустама Сайфуллина (Тюменская область) и Максима Шоломова (Челябинская область).
За все время работы проекта было охвачено 240 населенных пункта, в том числе, в отдаленных территориях УрФО. Приняли участие во встречах 46 Героев РФ и СССР.
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