Новый зам Артюхова и освобождение из плена: семь главных событий ЯНАО

На Ямале ожидаются масштабные кадровые изменения: помощник полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги Евгений Гурарий готовится занять пост первого заместителя губернатора ЯНАО, сменив Александра Калинина. Из плена ВСУ был освобожден ямальский военнослужащий. Неделя в округе завершилась неблагоприятными погодными условиями, которые привели к переносу традиционной лыжной гонки. URA.RU подготовило обзор главных события ЯНАО за неделю с 14 по 20 апреля.
Ямальский боец вернулся из плена ВСУ
Военнослужащий из ЯНАО был освобожден из украинского плена 19 апреля. Он возвращается на родину вместе с 246 российскими военнослужащими.
Помощник полпреда президента РФ в УрФО Гурарий готовится к новой должности в ЯНАО
Помощник полпреда президента РФ в УрФ Артема Жоги Евгений Гурарий в ближайшее время займет должность первого заместителя губернатора ЯНАО, которую сейчас занимает Александр Калинин. Об этом агентству сообщил источник в политических кругах. Ожидается, что кадровые перестановки произойдут в течение месяца. По имеющейся информации, Александр Калинин может перейти на работу в одну из крупных государственных корпораций.
Ранее Гурарий рассматривался как кандидат на должность ректора Уральского федерального университета, однако эти планы не были реализованы. В качестве альтернативного предложения ему также предлагалось возглавить любой вуз Екатеринбурга.
По одной из версий источников URA.RU, решение о смене места работы связано с непростыми отношениями между Гурарием и Жогой. Однако другие источники опровергают эту информацию, утверждая, что инициатива смены места работы обусловлена стремлением Гурария к карьерному росту.
Стюардесса авиакомпании «Ямал» вызвала скандал в соцсетях своими откровениями о работе
Стюардесса «Ямала» Арина раскритиковала пассажиров в соцсетях, бортпроводница работает в авиакомпании шесть лет. Она пожаловалась на матерей с детьми и пассажиров, которые долго выбирают напитки. Пост вызвал скандал, многие пользователи поддержали бортпроводницу, но были и те, кто критиковал девушку. Арина сообщила URA.RU, что на работе у нее теперь могут возникнуть проблемы.
Долги за ЖКУ привели к потере пятикомнатной квартиры
Житель Лабытнанги лишился унаследованной пятикомнатной квартиры площадью 100 квадратных метров из-за долгов по коммунальным платежам в размере 1,5 млн рублей. Мужчина, сдававший жилье в аренду, регулярно оплачивал только электроэнергию, игнорируя счета за воду и тепло.
На Ямале ввели временные ограничения для большегрузов
На Ямале временно запретят проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам. Ограничения начали действовать с 15 апреля и продлятся до 14 мая. Также ограничения введут с 1 июня по 31 августа. Это необходимо для защиты дорог от разрушения во время таяния снега.
Новые возможности для развития и продвижения бизнеса на Ямале
На одном из маркетплейсов запустили специальную витрину с ямальской продукцией. Покупатели могут приобрести местные рыбные деликатесы, консервы, а также сувенирную продукцию с символикой Ямала.
Ямальские предприниматели могут получить финансовую поддержку до одного млн рублей на обновление фасадов и витрин своих коммерческих помещений. Программа предусматривает компенсацию затрат на проведение ремонтных работ.
В ЯНАО пройдут семинары для предпринимателей по выходу на зарубежные рынки. Участникам расскажут о работе с маркетплейсами, международных платежах и государственной поддержке экспортеров.
Неделя на Ямале завершилась сильным ветром с метелью
На Ямале в выходные дни 19 и 20 апреля было резкое ухудшение погоды. По всему округу прогнозировали сильный ветер, метель и гололед. Из-за непогоды на дорогах могли вводиться ограничения движения. Традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжня» была перенесена с 20 на 27 апреля.
Позже МЧС ЯНАО выпустило еще одно предупреждение: 20 апреля в округе ожидался очень сильный ветер. В большинстве районов порывы достигали 25 метров в секунду. В прибрежных и предгорных районах ветер усиливался до 30 метров в секунду и выше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!