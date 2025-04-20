20 апреля 2025
19 апреля 2025

Завершились празднования Дня оленевода на Ямале

На Ямале завершились двухмесячные празднования Дня оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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Два месяца празднований Дня оленевода на Ямале завершились
Два месяца празднований Дня оленевода на Ямале завершились Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

На Ямале завершились двухмесячные гуляния на Дне оленевода. В 2025 году праздник отметили в 11 муниципалитетах и 25 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Высокая оценка труда, личного вклада в развитие региона важна каждому. Особенно она ценна для людей, чей труд, по сути, является ежедневным подвигом. Рыбаки и оленеводы, исполняющие свой долг, невзирая на морозы и вьюги зимой, на полчища комаров и гнуса летом, безусловно, достойны особого внимания и признательности», — приводит слова директора АПК Андрея Рубашина пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В ЯНАО празднование Дня оленевода стартовало 23 февраля в Надыме и продолжалось вплоть до конца апреля, охватив множество населенных пунктов региона. В текущем году заключительные торжества состоялись в селе Гыда Тазовского района, куда прибыли представители оленеводческих хозяйств со всего Ямала.

Программа мероприятий традиционно включала состязания по гонкам на оленьих упряжках, метанию тынзяна на хорей и перетягиванию палки. На организованных ярмарках гости могли приобрести изделия из оленьей шкуры, мясные и рыбные продукты, а также отведать блюда, характерные для северной кухни.

День оленевода служит не только культурным праздником, но и важной возможностью для жителей тундры встретиться с родственниками, обменяться новостями и поддержать друг друга в сохранении самобытных традиций и культурного наследия коренных народов Севера. В этом году праздник отметили в 25 городах и поселках округа.

Ранее, URA.RU сообщало, что в Яр-Сале на праздновании Дня оленевода прошел конкурс на лучшую строганину. А жители Салехарда высказали свое недовольство некоторыми блюдами на прошедшем у них Дне оленевода. 

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На Ямале завершились двухмесячные гуляния на Дне оленевода. В 2025 году праздник отметили в 11 муниципалитетах и 25 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства округа. «Высокая оценка труда, личного вклада в развитие региона важна каждому. Особенно она ценна для людей, чей труд, по сути, является ежедневным подвигом. Рыбаки и оленеводы, исполняющие свой долг, невзирая на морозы и вьюги зимой, на полчища комаров и гнуса летом, безусловно, достойны особого внимания и признательности», — приводит слова директора АПК Андрея Рубашина пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ЯНАО празднование Дня оленевода стартовало 23 февраля в Надыме и продолжалось вплоть до конца апреля, охватив множество населенных пунктов региона. В текущем году заключительные торжества состоялись в селе Гыда Тазовского района, куда прибыли представители оленеводческих хозяйств со всего Ямала. Программа мероприятий традиционно включала состязания по гонкам на оленьих упряжках, метанию тынзяна на хорей и перетягиванию палки. На организованных ярмарках гости могли приобрести изделия из оленьей шкуры, мясные и рыбные продукты, а также отведать блюда, характерные для северной кухни. День оленевода служит не только культурным праздником, но и важной возможностью для жителей тундры встретиться с родственниками, обменяться новостями и поддержать друг друга в сохранении самобытных традиций и культурного наследия коренных народов Севера. В этом году праздник отметили в 25 городах и поселках округа. Ранее, URA.RU сообщало, что в Яр-Сале на праздновании Дня оленевода прошел конкурс на лучшую строганину. А жители Салехарда высказали свое недовольство некоторыми блюдами на прошедшем у них Дне оленевода. 
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