Завершились празднования Дня оленевода на Ямале

На Ямале завершились двухмесячные гуляния на Дне оленевода. В 2025 году праздник отметили в 11 муниципалитетах и 25 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Высокая оценка труда, личного вклада в развитие региона важна каждому. Особенно она ценна для людей, чей труд, по сути, является ежедневным подвигом. Рыбаки и оленеводы, исполняющие свой долг, невзирая на морозы и вьюги зимой, на полчища комаров и гнуса летом, безусловно, достойны особого внимания и признательности», — приводит слова директора АПК Андрея Рубашина пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
В ЯНАО празднование Дня оленевода стартовало 23 февраля в Надыме и продолжалось вплоть до конца апреля, охватив множество населенных пунктов региона. В текущем году заключительные торжества состоялись в селе Гыда Тазовского района, куда прибыли представители оленеводческих хозяйств со всего Ямала.
Программа мероприятий традиционно включала состязания по гонкам на оленьих упряжках, метанию тынзяна на хорей и перетягиванию палки. На организованных ярмарках гости могли приобрести изделия из оленьей шкуры, мясные и рыбные продукты, а также отведать блюда, характерные для северной кухни.
День оленевода служит не только культурным праздником, но и важной возможностью для жителей тундры встретиться с родственниками, обменяться новостями и поддержать друг друга в сохранении самобытных традиций и культурного наследия коренных народов Севера. В этом году праздник отметили в 25 городах и поселках округа.
Ранее, URA.RU сообщало, что в Яр-Сале на праздновании Дня оленевода прошел конкурс на лучшую строганину. А жители Салехарда высказали свое недовольство некоторыми блюдами на прошедшем у них Дне оленевода.
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