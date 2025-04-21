Герои Великой Отечественной: семейные истории ямальских политиков и чиновников

Чиновники и политики Ямала охотно делятся историями о боевом прошлом своих семей, отмечая вклад родственников в события Великой Отечественной войны. Многие представители власти региона бережно хранят семейные реликвии: фотографии в пожелтевших рамках, фронтовые письма, боевые награды. Ямальские политики рассказали о своих дедах и прадедах, которые воевали на разных фронтах: кто-то был танкистом, а кто-то пленником. Подробней о семейных историях — в материале URA.RU.
Прадед губернатора Артюхова вернулся с фронта генерал-майором
В семье губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова особое место занимают два героя Великой Отечественной войны — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Эти имена для Артюховых — живая память и гордость семьи.
Родной брат бабушки губернатора Иван Иванович погиб в декабре 1944 года под Будапештом. Он не дожил до окончания войны всего полгода. Его дядя Михаил Емельянович стал настоящим примером воинской доблести. Пройдя всю войну, он вернулся с фронта в звании генерал-майора. Его боевой путь был отмечен участием во множестве важнейших военных операций.
Мэра Салехарда назвали в честь деда — участника Великой Отечественной войны
Дед мэра Салехарда Алексея Титовского, Алексей Сергеевич Титовский, в октябре 1943 года во время форсирования Днепра получил тяжелое ранение. Из-за этого он провел в госпитале год. На момент ранения ему было всего 19 лет.
Травма помешала Алексею Сергеевичу продолжить службу. Он ушел из жизни в возрасте 62 лет, а главу Салехарда назвали в его честь.
Дед Алексея Романова сражался на трех фронтах
Дед главы Ноябрьска Иван Иванович Санников проявил исключительное мужество на фронтах Великой Отечественной войны. Командуя саперным отделением 289-й стрелковой дивизии, он участвовал в боях на трех фронтах — Западном, Волховском и Ленинградском, был дважды ранен. За отвагу и героизм награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы».
Дмитрий Иванович Батанов — дед главы Лабытнанги Марины Тресковой
Дмитрий Иванович отправился защищать Родину в 17 лет в 1943 году. Пройдя обучение в танковом училище, уже в звании младшего лейтенанта, участвовал в боевых действиях. После окончания войны продолжил службу на Дальнем Востоке до 1956 года, ушел в запас в звании капитана.
Глава Ямальского района о своем дяде — Александре Кугаевском
Александр Дмитриевич Кугаевский, дядя главы Ямальского района, отправился на фронт в 1943 году, когда ему было 18 лет. За проявленное мужество при форсировании реки Западный Буг был награжден медалью «За отвагу». Погиб при освобождении Варшавы.
«Мама, мы бьем фашистов, до последней капли крови бьем. Враг не пройдет, победа будет за нами», — написал в последнем письме герой своей маме.
В семье Кугаевского на Великой Отечественной войне также сражались дед Дмитрий Демидович и дядя Василий Дмитриевич. Оба вернулись домой в 1945 году.
Глава Надымского района и его прадед — Дмитрий Гаврилович Хохлов
Дмитрий Гаврилович Хохлов, прадед главы Надымского района Дмитрия Жаромских, служил минометчиком в 114-й Свирской дивизии. В его честь назвали мэра. Погиб при обороне Ленинграда, у него остались жена и пятеро детей. Среди них был дед Жаромских — Петр Дмитриевич Хохлов, участник советстко-японской войны. Еще один дед мэра Петр Кузьмич Жаромских, служил танкистом и минометчиком. Получил несколько ранений в боях под Сталинградом.
Родной дед главы Шурышкарского района прошел всю войну
Николай Архипович Попов, родной дед главы Шурышкарского района Олега Попова, прошел всю войну, был дважды ранен. В апреле 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги». За героизм при форсировании реки Одер награжден орденом Красной Звезды.
В самом начале Великой Отечественной войны Николай Архипович был призван из села Мужи. Он вернулся в родные края в 1946 году после завершения боевых действий с японцами.
Бабушка Полины Шумовой спасла ее деда в концлагере
Особую историю представляет судьба Дмитрия Ивановича Алфимова, деда председателя гордумы Нового Уренгоя Полины Шумовой. Проведя два года в нацистском плену, он после освобождения продолжил сражаться за родину в рядах Красной Армии до победы. После войны нашел свою будущую жену Полину, спасшую его в концлагере.
«Пришел с фронта, нашел девушку Полину, которая спасла его в концлагере от голодной смерти. Выходил ее (она была прикована к постели, не ходили ноги), женился на ней и остался жить и работать в ее родном селе Ивот Сумской области», — рассказала председатель гордумы на своей странице ВКонтакте.
Полина Шумова поделилась, что ее назвали в честь бабушки Полины. Та умерла накануне дня рождения Шумовой в 1976 году.
Эти истории — лишь малая часть тех подвигов, которые совершили жители Ямала в годы Великой Отечественной войны. Каждый из этих героев внес свой вклад в общую победу над фашизмом, показав примеры мужества, стойкости и преданности Родине.
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