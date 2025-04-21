Завершение резонансного судебного процесса и ямальский муксун на маркетплейсе: события дня

Экс-начальник отдела развития сельхоза в окружном департаменте Агропромышленного комплекса (АПК), бывший директор агрофирмы Толькинская Алексей Шишков заявил, что не причастен к скандалу, о котором говорил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По его словам, к нему не обращались силовики, однако думает, что с ним в ближайшее время свяжутся. Об этом он сообщил в ответ на обвинения сына подследственного зама директора фирмы Светланы Акимовой.
В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело в отношении старшего мастера, подозреваемого в нарушении правил безопасности при ведении работ. Эти нарушения привели к пожару и уничтожению имущества на сумму девять млн рублей, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.
Ямальский бизнес понемногу осваивает розничную торговлю через площадку «Озон». Так, производители рыбных деликатесов предлагают покупателям доставку муксуна и нельмы холодного копчения. Стоимость одной упаковки весом 1,9 кг доходит почти до семи тысяч рублей. Почему цены на ямальскую рыбу стабильно высокие, объясняют продавцы товара.
Мурманская компания «Север Сити» попыталась обанкротить компанию «Ямалтрансстрой», принадлежащую депутату тюменской думы Игорю Наку. Сумма претензий кредитора составила 24,7 млн рублей. Суд не нашел признаков несостоятельности юрлица. Между тем, «Ямалтрансстрой» намерена педалировать крупный конфликт с иркутским партнером ООО «Апрель» и взыскать 234 млн рублей, сообщается в карточках гражданских дел.
В ЯНАО ледоход на реках округа пройдет примерно в те же сроки, что и в 2024 году, хотя слой льда на реках и тоньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого ЦГМС Артем Кошкин.
В Салехарде водитель КАМАЗа врезался в арку «Счастливого пути». В отношении водителя был составлен административный материал. По статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
В Лабытнанги (ЯНАО) завершился резонансный судебный процесс о хищении 314 млн рублей из окружного бюджета. Обвиняемые бухгалтера отправятся в колонию общего режима на сроки от 7,5 до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
Чтобы восполнить популяцию сиговых рыб в ЯНАО, снижения квот на добычу рыбы, как планирует Росрыболовство, недостаточно. Как считают в окружном департаменте агропромышленного комплекса, изменить ситуацию можно только комплексно.
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