Сын Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Сын серийного убийцы Андрея Чикатило, Юрий Чикатило, числится пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают telegram-каналы. По их данным, мужчина мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела в Харьковской области, однако официального подтверждения его смерти пока нет.
«Сын маньяка-потрошителя Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО... Юрий мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда российская армия наносила удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области», — пишет telegram-канал Shot.
По данным канала, 56-летний Юрий Чикатило пропал без вести около трех месяцев назад. На тот момент артиллерийское подразделение, в котором служил Чикатило-младший, находилось на позициях примерно в 20 километрах от Харькова и подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. С тех пор местонахождение Юрия неизвестно. В настоящее время он официально числится среди пропавших без вести. Информация о его гибели пока не подтверждена, поэтому его имя не включено в официальные списки погибших.
Ранее сообщалось, что сын советского маньяка Андрея Чикатило Юрий служит в артиллерийском подразделении ВСУ на харьковском направлении. После завершения последнего срока заключения в России 56-летний Юрий переехал в Харьков, где взял фамилию своей супруги — Мирошниченко, и в начале проведения специальной военной операции на Украине вступил в ряды ВСУ.
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