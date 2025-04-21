Гладков призвал наказать родителей мальчика, подорвавшегося на мине-колокольчике

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Гладков заявил, что мину, на которой подорвался мальчик, принес в дом военный
Гладков заявил, что мину, на которой подорвался мальчик, принес в дом военный Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который пострадал из-за взрыва мины, принесенной в дом. Об этом глава региона заявил на совещании.

«Мы должны давать правовую оценку <...> Уголовная ответственность предусмотрена законодательством», — подчеркнул Вячеслав Гладков на выступлении, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, родители не обеспечили должным образом безопасность ребенка.

Губернатор добавил, что по его информации, мину в дом принес военнослужащий, проживающий вместе с семьей. В связи с обстоятельствами дела к расследованию подключили представителей военной прокуратуры.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который пострадал из-за взрыва мины, принесенной в дом. Об этом глава региона заявил на совещании. «Мы должны давать правовую оценку <...> Уголовная ответственность предусмотрена законодательством», — подчеркнул Вячеслав Гладков на выступлении, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, родители не обеспечили должным образом безопасность ребенка. Губернатор добавил, что по его информации, мину в дом принес военнослужащий, проживающий вместе с семьей. В связи с обстоятельствами дела к расследованию подключили представителей военной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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