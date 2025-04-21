Экономист назвал страны, куда стали уезжать мигранты вместо России

Жители Центральной Азии стали уезжать на работу в Китай и Европу вместо России
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие из Таджикистана и Узбекистана стали предпочитать России другие страны
Рабочие из Таджикистана и Узбекистана стали предпочитать России другие страны Фото:

Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу. Трудовая миграция в РФ стала для них в последние годы менее выгодна из-за падения курса рубля, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

«В 2020-2021 годах сокращение потока мигрантов было связано с ковидными ограничениями. Потом сказалось падение курса рубля — сферы занятости в РФ, которые иностранцы традиционно рассматривали, перестали быть для них интересны», — отметил эксперт.

На сокращение числа иностранных рабочих влияет и ужесточение миграционной политики в России, добавил он. Сами республики Центральной Азии тоже развиваются. В их экономику инвестирует КНР, российские компании тоже переносят туда производства, сказал Сафонов. В этих странах появляются новые рабочие места, сравнимые по зарплатам с российскими. При этом люди остаются дома, им не нужно оплачивать дорогу и аренду жилья.

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Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу. Трудовая миграция в РФ стала для них в последние годы менее выгодна из-за падения курса рубля, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. «В 2020-2021 годах сокращение потока мигрантов было связано с ковидными ограничениями. Потом сказалось падение курса рубля — сферы занятости в РФ, которые иностранцы традиционно рассматривали, перестали быть для них интересны», — отметил эксперт. На сокращение числа иностранных рабочих влияет и ужесточение миграционной политики в России, добавил он. Сами республики Центральной Азии тоже развиваются. В их экономику инвестирует КНР, российские компании тоже переносят туда производства, сказал Сафонов. В этих странах появляются новые рабочие места, сравнимые по зарплатам с российскими. При этом люди остаются дома, им не нужно оплачивать дорогу и аренду жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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