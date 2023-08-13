13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В Салехарде жители выберут место для установки бюста Ленина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, ленин, бюст ленину, дендрологический парк-выставка
Жители окружной столицы могут выбрать место для установки бюста Ленина, найденного на пустыре Фото:

Жители Салехарда выберут место для установки бюста вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, найденного на пустыре. С предложением установить в окружной столице отреставрированную находку к горожанам обратился мэр Алексей Титовский.

«Интересную находку обнаружил наш земляк Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Как идею — рассматриваем создание ретроуголка ленинской эпохи на одной из площадок в День города. Салехардцы, предлагаю вместе решить, где скульптура получит свое новое постоянное место», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Власти Салехарда увидели сообщение о находке в социальных сетях. Бюст был обнаружен на указанном месте, в ближайшее время его отдадут на реставрацию. Титовский отметил, что нельзя разбрасываться памятью об исторических событиях и поблагодарил Алексеева за «сознательность и неравнодушное отношение к родному городу».

Бюст Владимира Ильича Ленина нашли на территории заброшенной конторы Рыбокомбината
Бюст Владимира Ильича Ленина нашли на территории заброшенной конторы Рыбокомбината
Фото:

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Жители Салехарда выберут место для установки бюста вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, найденного на пустыре. С предложением установить в окружной столице отреставрированную находку к горожанам обратился мэр Алексей Титовский. «Интересную находку обнаружил наш земляк Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Как идею — рассматриваем создание ретроуголка ленинской эпохи на одной из площадок в День города. Салехардцы, предлагаю вместе решить, где скульптура получит свое новое постоянное место», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Власти Салехарда увидели сообщение о находке в социальных сетях. Бюст был обнаружен на указанном месте, в ближайшее время его отдадут на реставрацию. Титовский отметил, что нельзя разбрасываться памятью об исторических событиях и поблагодарил Алексеева за «сознательность и неравнодушное отношение к родному городу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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