В Салехарде жители выберут место для установки бюста Ленина. Фото

14 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Жители окружной столицы могут выбрать место для установки бюста Ленина, найденного на пустыре Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Салехарда выберут место для установки бюста вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, найденного на пустыре. С предложением установить в окружной столице отреставрированную находку к горожанам обратился мэр Алексей Титовский. «Интересную находку обнаружил наш земляк Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Как идею — рассматриваем создание ретроуголка ленинской эпохи на одной из площадок в День города. Салехардцы, предлагаю вместе решить, где скульптура получит свое новое постоянное место», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Власти Салехарда увидели сообщение о находке в социальных сетях. Бюст был обнаружен на указанном месте, в ближайшее время его отдадут на реставрацию. Титовский отметил, что нельзя разбрасываться памятью об исторических событиях и поблагодарил Алексеева за «сознательность и неравнодушное отношение к родному городу». Бюст Владимира Ильича Ленина нашли на территории заброшенной конторы Рыбокомбината Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/titovsky_al/3463

Жители Салехарда выберут место для установки бюста вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, найденного на пустыре. С предложением установить в окружной столице отреставрированную находку к горожанам обратился мэр Алексей Титовский. «Интересную находку обнаружил наш земляк Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Как идею — рассматриваем создание ретроуголка ленинской эпохи на одной из площадок в День города. Салехардцы, предлагаю вместе решить, где скульптура получит свое новое постоянное место», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Власти Салехарда увидели сообщение о находке в социальных сетях. Бюст был обнаружен на указанном месте, в ближайшее время его отдадут на реставрацию. Титовский отметил, что нельзя разбрасываться памятью об исторических событиях и поблагодарил Алексеева за «сознательность и неравнодушное отношение к родному городу».